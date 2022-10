iPhone SE 4 : deux modèles avec un écran de 5,7" et 6,1" avec une sortie en 2024

En peu de temps, l'iPhone SE est devenu un véritable succès, pas au point de détrôner les iPhone avec l'étiquette "Pro", mais au point de détourner énormément de clients qui étaient partis à la base pour s'acheter un Samsung Galaxy pas cher ou un smartphone d'une firme chinoise comme Xiaomi ou Oppo.



Aujourd'hui, Apple a conscience que l'iPhone SE contribue à atteindre un nouveau type de clientèle, celle avec des budgets plus restreints ou qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour le "top du top" tous les 2 ou 3 ans. L'avenir de l'iPhone SE est à nouveau confirmé dans une nouvelle rumeur !

L'iPhone SE 4 sera disponible en 2024

Selon un récent tweet de l'analyste Ross Young (spécialisé dans les écrans), Apple nous réserve une belle surprise pour 2024 avec un iPhone SE 4 qui est actuellement en préparation.

Young affirme avoir obtenu l'information qu'Apple explore plusieurs choix d'écrans potentiels pour l'iPhone SE 4, pour commencer, la firme de Cupertino envisage de combiner un écran OLED de 6,1 pouces provenant de deux fabricants (probablement BOE et Samsung Display). Selon les rapports, Apple étudie également les écrans LCD de 5,7 à 6,1 pouces de deux autres fabricants.



L'iPhone SE 4 pourrait donc se diviser en deux catégories, un modèle au tarif très accessible avec un écran en LCD et un autre modèle qui proposera de l'OLED.

Avec cette approche commerciale, Apple pourrait atteindre les consommateurs aux budgets limités et ceux qui peuvent investir un peu plus pour profiter d'un iPhone SE 4 plus "premium" avec de l'OLED et certainement d'autres atouts au niveau des caractéristiques. Un iPhone SE Pro en somme.

Il y a quelques semaines, d'autres rumeurs ont assuré que l'iPhone SE 4 quittera enfin son design proche de l'iPhone 8. Les consommateurs pourront enfin profiter d'un design plus moderne qui devrait se rapprocher d'un iPhone XR. Comprenez la suppression du bouton Home, des bandes noires en haut et en bas de l'écran et l'ajout d'une encoche. Enfin !



L'analyste ne dit pas pourquoi l'iPhone SE 4 ne sortira qu'en 2024, mais selon ses propos, il n'y a aucun espoir de l'avoir pour l'année prochaine, les ingénieurs d'Apple ont sans doute d'autres projets en cours bien plus importants comme l'iPhone 15 qui va passer à l'USB-C. Comme l'iPhone SE 4 se positionne en entrée de gamme chez Apple, le produit n'est pas une "priorité" comme les iPhone haut de gamme qui bénéficient d'un rafraîchissement tous les ans à la rentrée.