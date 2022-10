Jon Prosser insiste sur un iPhone SE 4 basé sur le XR

L'iPhone SE de 4ème génération est attendu dans le courant de l'année 2023 et tout porte à croire qu'il sera doté d'un "nouveau" design inspiré de l'iPhone XR. Déjà évoqué à plusieurs reprise, cette rumeur vient d'être reprise par Jon Prosser, qui dit que l'iPhone SE 4 aura le même design que l'iPhone XR dans les couleurs minuit, lumière stellaire et (Product)Red. Il y a quelques nouveaux rendus pour montrer le design.

Un copier-coller de l'iPhone XR

L'iPhone SE présente actuellement le même design que l'iPhone 8, lui-même étant un héritier de l'iPhone 6. Concrètement, l'iPhone SE 2022 possède un écran de 4,7 pouces avec un bouton Home et de grands bords supérieurs et inférieurs. Son prix de 529 euros (récemment augmenté) en fait le moyen le plus abordable d'entrer dans l'écosystème iPhone. Cependant, malgré ce prix, le design désuet commence à faire grincer des dents, d'autant plus que l'iPad 10 vient d'abandonner son vieux design.



Selon Prosser, le nouvel iPhone SE 2023 aura le même gabarit que l'iPhone XR. Apple a d'abord lancé l'iPhone XR en 2018 aux côtés de l'iPhone XS, en tant que version plus abordable. Ainsi, malgré un design très proche permettant notamment d'avoir Face ID, le XR restait sur une dalle LCD de 6,1 pouces. Pour diminuer les coûts, Apple prévoirait de passer à Touch ID sur le bouton d'alimentation, comme elle l'a fait sur les iPad Air 4, iPad Air 5, iPad mini 6 et iPad 10.



Prosser a également partagé quelques rendus de l'iPhone SE 4, créés par le designer Ian Zelbo. Comme vous pouvez vous y attendre, ces rendus sont pratiquement impossibles à distinguer de l'iPhone XR.

Reste à voir si tout cela va prendre. En effet, avec la politique tarifaire actuelle d'Apple, il est parfois mieux de prendre le modèle au-dessus pour profiter de nouveautés plus importantes et de mises à jour logicielles sur la durée. Un iPhone 13 mini n'est par exemple pas beaucoup plus cher qu'un iPhone SE 2022...