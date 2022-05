iPhone 14 Pro : de nouveaux rendus basés sur les rumeurs

Julien Russo

Plus le temps passe et plus nous en apprenons sur la prochaine génération de l'iPhone qui sortira à la rentrée 2022. Si pour le moment, les spécialistes des fuites n'ont pas réussi à obtenir d'images venant des usines en Asie, de nouveaux rendus permettent d'avoir un aperçu sur le devant et l'arrière de l'iPhone 14 Pro.

Et si l'iPhone 14 Pro ressemblait à cela ?

Plusieurs rumeurs circulent à propos des iPhone 14 Pro, nous savons par exemple qu'Apple pourrait proposer un écran qui ne s'éteint jamais (always-on) avec un taux de rafraîchissement de 1 Hz pour éviter de fatiguer la batterie, une suppression de l'encoche qui serait remplacée par une pilule + un trou, un Face ID amélioré ou encore une caméra de 48 mégapixels.



En se basant sur ces nombreuses informations qui sont toujours plus précises à l'approche de l'annonce officielle, Jon Prosser et Ian Zelbo ont créé des rendus 3D montrant à quoi pourrait ressembler la face avant et arrière de l'iPhone 14 Pro.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'encoche a disparu pour offrir une approche plus discrète avec deux trous, dont l'un, en forme de pilule pour loger les caméras qui permettent de faire fonctionner la reconnaissance faciale.

Le trou en plus de la pilule serait dédiée à la caméra avant pour les selfies, participer à des conversations vidéos...

Du côté de la face arrière, on constate des capteurs légèrement plus gros, ce qui signifie probablement qu'il y aura une importante progression sur la qualité des photos et vidéos.



Sans surprise, le design sera très similaire à celui des iPhone 13 Pro, on retrouve les mêmes bords, le même emplacement pour les capteurs photo... Il n'y aura pas de grande évolution. Certainement, parce qu'Apple sait que le design de l'iPhone est très apprécié et permet de rapidement comprendre qu'on est sur du haut de gamme, ce qui n'est pas toujours le cas de certains smartphones concurrent qui sont loin d'avoir un tel charme.