Voici les vidéos de déballages des iPhone 13 et 13 Pro vert

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

iPhone

Julien Russo

Pour dynamiser les ventes de la gamme iPhone 13, Apple a eu l'idée lors de son événement Peek Performance de commercialiser une nouvelle finition pour ses iPhone 13. Pour les modèles Pro, Apple propose un séduisant vert alpin et pour les modèles non pro, un vert plus prononcé qui a un charme éblouissant !

Les YouTubers l'ont adopté

Depuis 14h, les clients Apple en France peuvent profiter des précommandes des iPhone SE 3, des iPad Air 5 ou encore... de la nouvelle finition pour les iPhone 13.

Plusieurs médias et célèbres YouTubers ont eu la chance de pouvoir recevoir en avant-première cette nouvelle couleur pour les iPhone 13, évidemment, avec cette technique Apple s'assure une belle promotion pour le jour du lancement de la finition.



Comme cela était prévu, les médias s'attendaient aux mêmes performances et à une sensation identique en main, c'est logique puisqu'il ne s'agit qu'un changement esthétique.

Plusieurs médias comme The Verge ou encore ZDNet ont été les premiers à partager leurs avis, voici ce qu'ils en disent :



Pour The Verge, on trouve que les 13 Pro en Vert Alpin, sont magnifiques, par contre pour les iPhone 13 mini et iPhone 13 la couleur passe plus ou moins bien, elle semble un peu trop prononcée au goût du journaliste :

Je suis confronté à trois nuances de vert différentes sur trois téléphones différents. Le vert ordinaire sur l'iPhone standard est un peu plus saturé, plus vert Kelly que ce à quoi je m'attendais. Il fait également ressortir le logo Apple plus que je ne l'aime. Le vert alpin est un peu plus doux. Et côte à côte, ils font tous deux paraître le Samsung Galaxy S22 vert beaucoup moins vert que je ne le pensais. Ce ne sont pas les premiers smartphones verts, loin de là - Apple a vendu l'iPhone 11 dans un vert menthe ludique et le 11 Pro dans un "Midnight Green" sombre. OnePlus a également proposé des options de couleur vert "glacial" et "pin" dans l'histoire récente. Mais c'est remarquable lorsque les deux principaux fabricants de téléphones aux États-Unis offrent soudainement tous deux leurs fleurons dans divers traitements verts

Chez ZDnet, on retrouve une impression similaire que chez les autres médias, un vert très brillant et prononcé pour les iPhone 13 et plus discret pour les modèles Pro, mais globalement ça reste beau :

La mise à jour ? Une nouvelle couleur. Apple a ajouté Green à la gamme pour l'iPhone 13 Mini et l'iPhone 13, rejoignant Pink, Blue, Midnight, Starlight et Product Red. La couleur verte de l'iPhone 13 est brillante, comme le reste des options de couleur, et ressemble plus à un vert camouflage à mes yeux. Il fait aussi sombre que les photos sur le site Web d'Apple en ont l'air, mais peut-être un peu plus vibrantes. Pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, il y a une nouvelle offre Alpine Green qui rejoint Silver, Gold, Graphite et Sierra Blue. Comme pour le reste des options de couleur pour l'iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max, le vert alpin a une finition mate. C'est une version plus légère du vert camouflage. Je n'arrive pas à décider quelle couleur j'aime le plus, bleu Sierra ou vert alpin.

Les YouTubers ont été nombreux à partager leurs premières impressions en vidéo, c'est le cas d'iJustine, Krystal Lora, Brian Tong, Marques Brownlee ou encore de notre fierté nationale... Thei Collection !



Les avis des YouTubers