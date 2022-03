Voici à quoi ressemble l'iPhone 13 vert sapin en vrai

Il y a 4 heures

iPhone

Alban Martin

4



Une vidéo publiée sur Twitter offre un premier aperçu du nouvel iPhone 13 vert d'Apple et de la variante "vert alpin" de l'iPhone 13 Pro annoncées en début de semaine. C'est une fuite d'un leaker habitué des produits Apple, un certain Majin Bu.

Le vert alpin d'Apple se montre vndéio

Suivant une tradition qu'elle a commencée en 2021, Apple a présenté cette semaine de nouvelles couleurs d'iPhone 13 pour le printemps. L'entreprise n'a dévoilé qu'une nouvelle couleur violette pour l'iPhone 12 l'année dernière, mais cette année, elle a introduit deux couleurs pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro - un vert standard et un vert alpin.

Une vidéo publiée sur Twitter a offert un aperçu pratique des nouvelles options de couleur. Le vert de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini offre un vert riche, de type forêt, tandis que le vert alpin est plus léger et plus similaire au vert minuit de l'iPhone 11 Pro.



Les clients en France, au Canada, en Chine, en Australie, en Allemagne, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis et de plus de 30 autres pays et régions pourront précommander l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max en vert alpin, et l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini en vert, à partir de 14 heures ce vendredi 11 mars, avec une disponibilité à partir du vendredi 18 mars.