Apple dévoile un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro vert alpin

Hier à 19:14 (Màj hier à 20:06)

iPhone

Julien Russo

C'est une indiscrétion qui a été révélée à seulement 24 heures de l'Apple Event en plein après-midi, hier. C'est désormais officiel, Apple a annoncé un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro vert alpin, une nouvelle finition pour dynamiser les ventes qui ont diminué après le merveilleux T4 2021.

L'iPhone 13 en vert, c'est beau !

Aujourd'hui, Apple offre une 6e couleur en introduisant le vert alpin, une finition qui est censée convaincre de nouveaux clients à passer à l'iPhone 13 ou 13 Pro.

Cette stratégie n'est pas nouvelle, Apple a déjà exploité ce genre de sortie lors d'un Apple Event à la même période l'année dernière, le géant californien avait dévoilé un iPhone 12 violet, une nouvelle finition qui avait rencontré un joli succès.

vert alpin ?

Sans surprise, rien ne change à l'intérieur de cet iPhone 13 et iPhone 13 Pro, vous retrouverez toujours un stockage allant jusqu'à 1 To (pour le 13 Pro) et le fameux écran Super Retina XDR de 6,1 pouces pour les deux modèles.

À l'intérieur, on remarque également que la puce A15 Bionic est à sa place, accompagner du nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performances et 4 cœurs à haute efficacité énergétique.



Niveau photo, cet iPhone 13 vert embarque le double appareil photo 12 Mpx : grand‑angle et ultra grand‑angle. En ce qui concerne l'iPhone 13 Pro, on est toujours sur un téléobjectif, un grand-angle et un ultra grand-angle.

Pour les amateurs du Mode Portrait, vous aurez l'effet bokeh avancé et le contrôle de la profondeur, de quoi perfectionner votre portrait !

Niveau enregistrement vidéo, la qualité maximale va jusqu'au HDR avec Dolby Vision en 4K à 60 images par seconde.



Niveau prix, aucun changement non plus. L'iPhone 13 mini vert commence à partir de 809€ et l'iPhone 13 à partir de 909€. Évidemment, vous pourrez toujours l'obtenir avec une petite réduction dans les prochaines semaines chez les revendeurs.

Apple a annoncé que la couleur vert alpin sera disponible sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs dès le 18 mars 2022.

Préparez-vous, ça risque de partir vite !