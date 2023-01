Les iPhone 13 reconditionnés débarquent en masse sur l'Apple Store en ligne à l'étranger

Depuis quelques années, le marché des smartphones reconditionnés est en plein boom. Pour éviter de laisser une trop grosse part de marché aux sites spécialisés dans cette pratique, Apple propose depuis un long moment des iPhone reconditionnés sur son Apple Store en ligne. Plusieurs pays viennent de voir une tonne d'iPhone 13 de différents stockages et finitions débarquer. Bientôt le tour de la France ?

L'iPhone 13 en reconditionné

Sur l'Apple Store en ligne, on ne retrouve jamais de promotions attractives comme chez la majorité des revendeurs qui cherchent à écouler le plus rapidement possible les nouveaux iPhone. Cependant, l'Apple Store en ligne propose quand même quelques ristournes... Pour cela, il faut regarder du côté de la catégorie "reconditionné", Apple présente des iPhone remis à neuf qui bénéficient de belles réductions pouvant aller jusqu'à -15% par rapport au un prix neuf.



Les appareils mis à disposition en reconditionnement viennent essentiellement des rétractations d'achats en neuf ou encore des réparations. Le reconditionnement sur l'Apple Store en ligne a un énorme désavantage, c'est le choix. Les consommateurs ont un choix très restreint dans les produits, les nouvelles arrivées se font en fonction des stocks de retour ou de réparations. Parfois, il faut beaucoup de patience et faire des sacrifices sur la configuration parfaite à vos yeux en échange d'une belle réduction sur le prix.

Apple a ajouté depuis aujourd'hui de nombreuses références d'iPhone 13, on retrouve des modèles mini, Pro et Pro Max avec des économies pouvant aller jusqu'à 150 euros.

Les pays concernés par cet approvisionnement sont pour l'instant le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. La France pourrait suivre dans les prochains jours avec un peu de chance !



Pour les modèles les plus convoités, autrement dit l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, on peut retrouver des prix très compétitifs à 1159€ pour l'iPhone 13 Pro Max 128 Go au lieu de 1369€. En ce qui concerne l'iPhone 13 Pro, il est disponible à seulement 979€ au lieu de 1149€. De belles remises qui permettent d'acquérir un iPhone haut de gamme plus facilement.

Les engagements d'Apple

L'avantage de commander des produits reconditionnés sur l'Apple Store en ligne, c'est aussi la chance de trouver de solides engagements. Vous avez l'assurance que le produit a été testé (dans sa totalité) et nettoyé en profondeur. Le système d'exploitation est souvent mis à jour manuellement et les produits sont reconditionnés dans une boîte flambant neuve avec de nouveaux câbles et accessoires. On peut le dire... C'est du reconditionnement très haut de gamme ! Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Apple propose également aux clients une garantie d'un an avec une livraison et un retour gratuit. Difficile de faire mieux.