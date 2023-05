L'Apple Store en ligne débarque au Vietnam la semaine prochaine

En France, nous possédons un Apple Store en ligne depuis 2004, c'est aujourd'hui quelque chose de banal qui nous permet de commander directement auprès d'Apple. Cependant, dans certains pays comme le Vietnam, il n'y a jamais eu d'Apple Store en ligne, ce qui oblige les clients Apple du pays à acheter chez les revendeurs. Heureusement, c'est bientôt terminé, Apple a décidé de passer à l'étape supérieure en proposant dès la semaine prochaine un Apple Store en ligne.

En général, commander sur l'Apple Store en ligne n'est pas quelque chose d'intéressant pour profiter de promotions ou même de bénéficier d'avantages liés à la fidélité. Toutefois, l'Apple Store en ligne est un endroit stratégique lors des précommandes de nouveaux produits Apple, car c'est ici où les stocks arrivent en premier dans les périodes compliquées de disponibilités. En 2023, on retrouve peu de pays dans le monde qui n'ont pas d'Apple Store en ligne qui leur est dédié, il y a l'Iran, Cuba, la Syrie ou encore la Corée du Nord (logique).



Il y a 3 ans, Apple a ouvert un Apple Store en ligne en Inde après une forte demande de la part des consommateurs, aujourd'hui c'est au tour du Vietnam. Apple semble combler progressivement son absence en ligne dans des pays au fort potentiel. Apple a annoncé dans un communiqué de presse que l'ouverture de l'Apple Store en ligne vietnamien aura lieu le jeudi 18 mai.

Dans sa déclaration officielle, Apple affirme vouloir proposer aux clients vietnamiens un service remarquable à travers son Apple Store en ligne :

L'Apple Store en ligne offre aux clients une expérience transparente pour acheter des produits Apple en vietnamien et en anglais. Les clients peuvent faire leurs achats avec un spécialiste, parcourir les derniers produits, explorer de nouvelles fonctionnalités et en savoir plus sur le passage à iOS.

Deirdre O'Brien, vice-présidente principale du commerce de détail d'Apple a déclaré :

Nous sommes fiers de nous développer au Vietnam, et nous sommes ravis d'apporter nos soins et notre soutien exceptionnels aux clients avec le lancement de l'Apple Store en ligne. Avec la boutique en ligne, les clients du Vietnam pourront désormais explorer notre incroyable gamme de produits et de services, entrer en contact avec nos experts compétents et découvrir le meilleur d'Apple comme jamais auparavant.