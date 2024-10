iPhone SE 4 : Apple a programmé le début de la production de masse (Kuo)

Ce n'est plus un secret pour personne : Apple va annoncer un nouvel iPhone SE dès le premier trimestre de l'année prochaine. Après une longue période sans renouvellement pour ce modèle d'iPhone de milieu de gamme, la quatrième génération arrive de façon imminente avec un sérieux upgrade pour les caractéristiques. Comme avant chaque lancement, Apple va tenter de constituer un stock important pour répondre à la forte demande de la précommande ainsi que des semaines qui suivront la disponibilité.

Apple va tout faire pour éviter la rupture de stock

Un iPhone SE avec un écran de 6,1 pouces équipé de la technologie d'affichage OLED, avec un capteur Face ID et un design plus moderne ? Si cela se confirme dans l'annonce officielle à venir prochainement, il ne fait aucun doute que l'iPhone SE 4 va être un énorme succès à travers le monde, en particulier dans les pays où les salaires sont bas. Apple en a conscience et souhaiterait éviter à tout prix la rupture de stock.



Pour cela, la firme de Cupertino va essayer de constituer un stock conséquent le plus tôt possible. Selon une récente révélation de l'analyste Ming-Chi Kuo, les partenaires d'Apple (qui fournissent les composants et assemblent les iPhone) ont reçu comme information que la production de masse de l'iPhone SE 4 va commencer dès le mois de décembre.

Même si c'est en période de fêtes de fin d'année, Apple s'attend à ce que les usines qui livreront les composants de l'iPhone SE 4 et qui s'occuperont de l'assemblage tournent à plein régime. Avec une production de masse qui commencera dès décembre, Apple pourrait potentiellement lancer l'iPhone SE 4 aux États-Unis ainsi qu'à l'international au cours du mois de mars ou avril.



Pour rappel, quand on compare avec les iPhone qui sortent à chaque rentrée, la production de masse commence assez tardivement, généralement à la fin du mois de juin ou en juillet. Si tout le monde est mobilisé chez les partenaires d'Apple, qu'il n'y a aucune pénurie de composants et qu'il n'y a pas de mouvement de grève, en l'espace de 2 à 3 mois, Apple peut obtenir un stock largement suffisant pour lancer un nouvel iPhone.