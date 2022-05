Apple met BOE à l'écart de l'iPhone 13 après une découverte gênante

Apple a pratiquement exclu le fabricant chinois BOE de la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone 13 après avoir découvert des modifications apportées à la conception de ses panneaux OLED. Comme le rapporte The Elec, les écrans fournis par BOE ne sont plus conformes aux exigences de la firme de Cupertino.

BOE sur le point d'être bannie ?

BOE fournit des panneaux OLED pour les iPhone 13 classiques de 6,1 pouces depuis l'année dernière, mais la société n'a fabriqué qu'une "maigre quantité" de panneaux OLED pour l'iPhone depuis février, selon The Elec. Le volume de production des panneaux aurait "chuté au cours des quatre derniers mois".



La raison initiale de cette baisse de production est une pénurie de circuits intégrés (CI) pour les pilotes d'écran, le fournisseur LX Semicon ayant donné la priorité aux commandes de LG Display. Plus important encore, BOE aurait modifié la conception de ses panneaux OLED en augmentant la largeur du circuit des transistors à couche mince. Lorsqu'Apple a découvert ce changement, elle a immédiatement demandé à BOE d'arrêter la production. Une découverte embarrassante qui a du provoquer quelques secousses en interne.

Néanmoins, il est peu probable que BOE soit exclu de la chaîne d'approvisionnement en panneaux OLED d'Apple à l'avenir, car sa présence met la pression sur Samsung Display et LG Display pour qu'ils soient plus compétitifs et contiennent leurs prix. L'usine de BOE à Chengdu dans le Sichuan serait toujours opérationnelle, et il est possible que BOE travaille actuellement sur une solution de contournement pour répondre aux exigences d'Apple.



BOE a fabriqué des panneaux OLED pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13 dans deux usines en Chine, représentant seulement 10 % de tous les écrans d'iPhone en 2021, mais l'entreprise a prévu une expansion significative pour dépasser LG Display et se positionner comme le deuxième fournisseur d'écrans d'iPhone d'Apple en 2023 avec les futurs iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. On s'attend à ce que la technologie d'écran ne change pas cette année, avec le 120 Hz sur les Pro, mais le design de la face avant évoluera puisque l'encoche sera enfin supprimée et remplacée par un combo trou + pilule sur les deux haut de gamme.