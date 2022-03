Concept : un iPhone 14 Pro (Max) marron avec trou + pilule

Exclusif. Alors que les rumeurs commencent à s'accéler autour de l'iPhone 14 à venir en septembre prochain, nous avons décidé de créer notre propre concept en tenant compte des informations les plus crédibles. Plusieurs sources fiables affirment que l'encoche sera enfin supprimée, cinq ans après son introduction sur l'iPhone X. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'Apple a réussi à tout cacher sous l'écran. À la place, il faut s'attendre à un combo trou + pilule que nous avons concrétisé en images.

Voici le futur iPhone 14 Pro

Pour se remettre un peu dans le contexte, il est utile de rappeler que les rumeurs sur le design des iPhone 14 ont vu le jour juste avant la présentation officielle des iPhone 13. Oui, début septembre 2021, Jon Prosser annonçait un iPhone 14 Pro sans encoche, en titane et avec une module photo complètement intégré au châssis. Des modifications importantes censées éviter une baisse de régime au niveau des ventes de smartphones.

Par la suite, Ross Young mais aussi Jon Prosser ont évoqué la nouvelle intégration des capteurs frontaux dans un combo trou + pilule. Une étape intermédiaire qui permettra de profiter un peu plus de l'écran OLED des iPhone 14 Pro, mais pas sur les iPhone 14 de base. En effet, la firme de Cupertino aurait décidé de différencier encore un peu plus ses deux gammes en 2022, avant d'apporter cela sur toute la série des iPhone 15.



Voici notre rendu de l'iPhone 14 Pro Max en marron, argent, noir (au lieu de gris sidéral) et or rose :

Les nouveautés de l'iPhone 14 Pro

Dans quelques mois, nous découvrirons une toute nouvelle gamme "iPhone" avec plusieurs changements importants lors d'un keynote qui s'annonce déjà palpitant. Et contrairement aux iPhone 13 qui ont simplement rétréci légèrement l'encoche, les plus grandes nouveautés seront cette fois bien visibles. À l'avant, Apple va passer à la vitesse supérieure avec un nouveau Face ID logé dans un poinçon et une découpe en forme de pilule en haut de l'écran. Un changement majeur qui ne serait réservé qu'aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, tandis que les iPhone 14 et iPhone 14 Max (exit l'iPhone 14 Mini) conserveraient une encoche pour une année supplémentaire. Cette évolution permettra d'exploiter encore un peu plus l'écran le plus abouti du marché comme nous le confiaient les spécialistes de DisplayMate au sujet de l'iPhone 13 Pro Max.



L'autre changement extérieur se trouve au dos de l'appareil. De plus en plus imposant, le bloc photo devrait enfin être complètement intégré dans le châssis, offrant une meilleure stabilité lorsqu'on utilise le téléphone posé à plat sur une table ou un bureau. Pour septembre 2022, Apple prévoit d'intégrer les différents capteurs dans la coque afin qu'ils ne dépassent plus (ou très peu) de l'appareil. Un changement qui pourrait venir épaissir légèrement l'appareil, à moins que la société dirigée par Tim Cook ne parvienne à réaliser une prouesse en miniaturisant ces composants.

Pour le reste, le design introduit par l'iPhone 12 sera certainement reconduit avec des bords plats, une face et un dos en verre et un logo centré à l'arrière. Seul le métal utilisé pour le châssis n'est pas encore connu, plusieurs analystes ayant indiqué que le titane pourrait faire son apparition. Un gage de qualité et surtout de solidité. L'an passé, nous avions eu vent d'un potentiel coloris marron, nous pensons que cette fois ce sera le cas.



Du côté des performances, outre la puce A16 qui, selon toute vraisemblance, sera gravée en 4 nm pour accentuer performances et efficacité énergétique, on s'attend à ce qu'Apple intègre 8 Go de RAM sur les "Pro", mais aussi qu'elle passe le capteur photo principal à 48 mégapixels, une première chez le constructeur qui était resté bloqué à 12 Mp depuis l'iPhone 6S en 2015. Le modem 5G sera plus efficace, tout comme la recharge qui pourrait atteindre les 30 Watts. L'écran 120 Hz ProMotion, atout majeur des iPhone 13 Pro, sera évidemment toujours présent.



Dites-nous ce que vous pensez de notre concept d'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max dans les commentaires.