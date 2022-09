Essayez la découpe en forme de pilule de l'iPhone 14 Pro sur votre iPhone

L'iPhone 14 Pro devrait marquer le début de la fin de l'encoche sur l'iPhone, car il devrait présenter une découpe en forme de pilule en haut de l'écran, plus petite et détachée du bord. Bien que nous ne soyons qu'à quelques jours du lancement du nouvel iPhone, certains utilisateurs pourraient être intéressés de voir ce à quoi la nouvelle découpe ressemblera en vrai. Voici comment faire.

Un concept pour voir la nouvelle découpe des iPhone 14 Pro ?

Malgré les nombreux concepts et fuites concernant le remplacement de l'encoche en forme de pilule sur l'iPhone 14 Pro, il n'y a rien de mieux que de l’avoir en main. Grâce aux images créées par le designer Ian Zelbo (qui a notamment imaginé un magnifique casque AR/VR), les utilisateurs d’iPhone peuvent se faire une idée de l'apparence et de la sensation de l'iPhone 14 Pro avec la nouvelle découpe dans la main.



Partagées sur Twitter, les images intègrent une estimation approximative de ce que les rumeurs suggèrent être la taille de la forme de pilule sur le prochain iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. La taille des images permet aux utilisateurs de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max de visualiser leurs images respectives en taille réelle, mais les autres modèles peuvent tout à fait l’essayer.

For you iPhone Pro Max users…

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro Max will look like! 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/6Zjh7LfeVf — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro will look like! 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/aEk2xYCZe5 — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022

Comment tester la nouvelle encoche

Il suffit d’enregistrer l’image et de l’afficher via l’application Photos, puis de retourner leur téléphone et d'avoir une première expérience de l'iPhone 14 Pro.



Nous avons testé sur un iPhone 13 Mini, voici le résultat :

Bien que l'écran puisse ressembler à une seule grande découpe en forme de pilule, il y a en fait deux découpes dans l'écran. Une récente rumeur suggère qu'Apple fusionnera numériquement la découpe en forme de pilule et la découpe en forme de trou pour créer une forme de pilule plus grande en haut de l'écran. Apple aurait l'intention d'utiliser l'espace entre les deux trous physiques pour ajouter des informations utiles telles que les indicateurs de confidentialité d'iOS, tandis qu'une refonte de l'app Appareil photo, selon les rumeurs, enveloppera les contrôles autour de la nouvelle découpe.

Une page se tourne

Chaque iPhone phare depuis l'iPhone X a présenté une encoche, l'iPhone XS, l'iPhone 11 et l'iPhone 12 présentant tous une encoche de la même taille. Apple a rendu l'encoche plus petite avec l'iPhone 13, et on s'attend à ce qu'elle abandonne complètement le design de l'encoche dans quelques jours seulement. Outre le remplacement de l'encoche en forme de pilule, Apple prévoit d'autres nouvelles fonctionnalités importantes pour les modèles haut de gamme de l'iPhone 14 Pro, notamment un écran toujours allumé, un appareil photo de 48 Mpx, une meilleure autonomie, une charge plus rapide, etc. Quant aux iPhone 14 classiques, la rumeur veut qu’ils n’évoluent guère, mais avec tout de même une plus petite encoche.

Présentation dans quelques jours

Apple annoncera l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et une toute nouvelle gamme d'Apple Watch 8 lors d'un événement prévu pour le mercredi 7 septembre, avec le slogan "Far Out". Suivez le keynote en direct et en français sur notre site, comme à chaque fois depuis 2008.