Apple a prévu une encoche plus petite sur l'iPhone 14

L'encoche de l'iPhone 14 devrait être remplacée par un design en forme de pilule et de trou sur les modèles "Pro", tandis que les modèles de base conserveront le design familier introduit par l'iPhone et son encoche - mais dans une taille plus petite. Dans les deux cas, Apple a réussi, d'une manière ou d'une autre, à faire tenir tous les composants nécessaires dans un espace plus réduit.



Une demande de brevet d'Apple récemment publiée pourrait bien expliquer l'approche prévue pour y parvenir ...

L'histoire de l'encoche

Apple a introduit pour la première fois le design de l'encoche en 2017, avec le lancement de l'iPhone X. Comme vous vous en rappelez certainement, il y avait beaucoup de technologie à l'intérieur de l'encoche :

Caméra infrarouge

Projecteur de points

Projecteur de lumière

Capteur de proximité

Capteur de lumière ambiante

Haut-parleur

Microphone

Caméra frontale

Identique sur tous les modèles jusqu'à l'iPhone 12, Apple a réussi à réduire l'encoche sur l'iPhone 13, grâce à deux changements. Premièrement, le haut-parleur et le microphone ont été déplacés de l'encoche vers le bord. Deuxièmement, certains composants séparés de Face ID ont été combinés.

Réduction de l'encoche de l'iPhone 14

Pour l'iPhone 14, Apple devrait adopter une approche différente pour les modèles "Pro" et non "Pro". Les premiers auront deux découpes distinctes dans l'écran : un trou rond pour la caméra frontale et un ovale étendu en forme de pilule pour tout le reste. Les seconds auront toujours l'encoche, mais elle sera encore réduite en taille. Ces deux changements obligent Apple à faire tenir la même quantité de technologie dans un espace plus petit.



Nos confrères de Patently Apple ont mis en lumière une demande de brevet qui pourrait fournir l'explication :

Aujourd'hui, l'US Patent & Trademark Office a publié une demande de brevet d'Apple concernant l'iPhone d'Apple qui peut utiliser un projecteur plié à la lumière pour réduire l'empreinte des composants afin de maximiser la zone d'affichage et ainsi diminuer la taille de l'encoche de l'iPhone [...].



Apple note dans sa demande de brevet que l'utilisation du projecteur plié à la lumière peut réduire l'encombrement des composants d'imagerie et de détection d'un dispositif afin d'augmenter la zone d'affichage du dispositif, tel qu'un dispositif avec des rebords.



En particulier, l'utilisation de l'élément de pliage de la lumière peut offrir plus de flexibilité pour le positionnement de l'émetteur de lumière IR par rapport aux autres composants tels que le détecteur IR et la caméra frontale.

Grosso modo, ce qu'Apple décrit ici, est l'utilisation d'un prisme. Au lieu de placer l'émetteur infrarouge dans la zone de l'encoche, il peut être placé sur le côté, sous l'écran, et un prisme permet de faire pivoter le faisceau de 90 degrés. Le prisme prendrait moins de place que l'émetteur, ce qui permettrait de réduire l'encoche ou la découpe pour le reste des composants.



Le même résultat pourrait être obtenu par un miroir positionné à 45 degrés, mais l'une des illustrations de la demande de brevet fait spécifiquement référence à un prisme. Pour la lumière infrarouge, c'est du verre de quartz qui est utilisé. Si Apple voulait utiliser un miroir à la place, elle utiliserait un miroir en métal poli, plutôt qu'en verre. L'aluminium, le cuivre, l'argent et l'or sont tous utilisés pour les miroirs infrarouges. Il est également possible d'utiliser des miroirs à revêtement dialectrique accordés sur une longueur d'onde spécifique, mais cela introduit de la complexité et des coûts. Or l'iPhone 14 de base doit rester "abordable", tandis que l'iPhone 14 Pro peut se permettre d'augmenter son prix.



De toute façon, nous aurons la réponse très rapidement puisque le keynote de l'iPhone 14 est prévu pour le 7 septembre.