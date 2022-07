Voici les 5 nouveautés majeures des iPhone 14

Dans moins de deux mois, Apple annoncera la prochaine gamme d'iPhone 14. Avec les rumeurs qui s'intensifient, nous connaissons pratiquement tout de ces nouveaux téléphones conçus par le équipes de Cupertino. Voici les cinq changements les plus importants que nous nous attendons à voir sur l'iPhone 14.

L'iPhone 14 Max à la place de l’iPhone 14 mini

Vous le savez, depuis deux ans, les ventes d'iPhone mini déçoivent Apple. C’est pourquoi, malgré de solides atouts, les mini ne connaîtront pas une troisième génération, il n’y aura donc pas d’iPhone 14 mini.



Ainsi, la gamme sera composée du nouvel iPhone 14 de 6.1 pouces (nom de code D27), de l’iPhone 14 Max (ou Plus) de 6,7 pouces (code D28), tandis que les modèles Pro et Pro Max (nom de code D73 et D74).



Donc, si vous cherchez un téléphone plus petit, vous devrez opter pour le nouvel iPhone SE 3 et son "design iconique", acheter l'iPhone 13 mini, ou l'iPhone 12 mini.

Un design différent pour l’iPhone 14 Pro

L'iPhone 14 Pro aura un nouveau design sans encoche, avec un trou + pilule pour les composants de Face ID. Ce sera la première fois qu'Apple fait véritablement évoluer le look de l'iPhone X sorti en 2017. Cela dit, ce nouveau design sera exclusif aux modèles Pro puisque les versions régulières resteront probablement avec la même encoche comme l'iPhone 13, qui est 30% plus petite que celle présente sur l'iPhone 12.



Si vous vous posez la question, tous les modèles présenteront à nouveau le même design en 2023. D'ici là, si vous voulez le tout nouveau design, vous devrez vous tourner vers les modèles Pro.

Un écran toujours allumé sur les iPhone 14 Pro

Attendu l’an dernier déjà, l’écran always-on est quasiment certain de figurer sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Plusieurs indices ont récemment confirmé les fuites, le dernier en date étant dans la bêta 4 d’iOS 16.



Avec cette nouveauté, Apple devrait tirer parti des nouveaux widgets du lockscreen mais aussi proposer de nouvelles interactions avec son téléphone. C’est une nouveauté demandée depuis longtemps et que les Android proposent quasiment tous.

La puce A16 réservée à l'iPhone 14 Pro

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait rompre avec la tradition cette année en sortant certains modèles d'iPhone 14 avec la même puce A15 que l'iPhone 13.



La puce A15 alimenterait l'iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, tout en augmentant la RAM de 4 à 6 Go. Le nouveau SoC A16 serait réservé aux modèles haut de gamme, et plus chers, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.



Pour l'instant, on ne sait pas si Apple va rebaptiser la puce A15 pour les téléphones 14 ordinaires - par exemple A15X - ou utiliser la version plus puissante de l'iPhone 13 Pro.

Un capteur photo principal de 48 Mpx sur l’iPhone 14 Pro

La dernière caractéristique importante de l'iPhone 14 Pro sera un capteur large de 48 megapixels. D'abord suggéré par l'analyste Ming-Chi Kuo, Mark Gurman de Bloomberg a été le dernier à faire état de cette nouvelle fonctionnalité.



Si un passage en 48 Mpx pourrait débloquer de nouvelles fonctionnalités, il est probable qu'Apple continuera à prendre des photos en 12 Mp dans certaines situations, notamment en basse lumière. Les modèles de base s'en tiendront à un capteur de 12 Mp dans tous les objectifs.



En juin, Kuo a déclaré que l'iPhone 14 représentera la plus importante mise à niveau de la caméra frontale des smartphones d'Apple depuis des années. L'analyste prédit que le nouvel appareil photo sera doté d'un autofocus, ce qui devrait se traduire par une qualité nettement supérieure pour la capture de photos et de vidéos par rapport à l'actuel appareil photo à focalisation fixe. En outre, il s'attend également à une plus grande ouverture f/1.9.

Conclusion

Voilà, vous savez tout sur les futurs iPhone 14 qui auront évidemment d’autres nouveautés comme un modem 5G plus rapide, un module de communication par satellite, de nouveaux coloris ou encore un écran OLED amélioré.



Rendez-vous probablement le 13 septembre prochain pour le keynote des iPhone 14 !