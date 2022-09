Voici les boîtes officielles des iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Apple a ouvert les précommandes des nouveaux iPhone 14 vendredi dernier, deux jours après la présentation lors du keynote "Far Out". Alors que les clients les plus rapides ont comme date de livraison le vendredi 16 septembre, la firme de Cupertino a déjà stocké un nombre important de téléphones dans ses entrepôts. L'occasion de découvrir la boîte des deux modèles haut de gamme, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Découvrez les boîtes des iPhone 14

Encore une fois, c'est par le biais de Majin Bu que l'on peut avoir un aperçu en avant-première d'un futur produit Apple. Après avoir dévoilé les coques iPhone 14 et les bracelets Apple Watch Ultra, il nous propose quelques photos des boîtes des iPhone 14 Pro. Aucune surprise ici, nous avons droit à un emballage compact, blanc et avec l'image de l'appareil sur le dessus. Selon le modèle choisi, vous aurez le fond d'écran violet, jaune, bleu ou gris, soit les fonds officiels qui vont avec les quatre couleurs des iPhone 14 Pro (violet, or, argent et noir).

Comme c'est le cas depuis l'iPhone 12, Apple n'inclut pas de chargeur dans la boîte des iPhone 14, une manière de réduire la taille du carton mais aussi de faire des économies d'échelle importantes. Sans oublier le fait que cela limite l'impact écologique. En revanche, la société de Tim Cook fournit toujours un câble Lightning vers USB-C, certainement le dernier avant le passage au tout USB-C l'an prochain avec l'iPhone 15.



Enfin, Majin Bu explique que les nouveaux iPhone ne doivent absolument pas être activés avant 8 heures du matin le vendredi 16 septembre. Certainement l'embargo d'Apple auprès des revendeurs et autres transporteurs.



En attendant la livraison, je vous invite à relire notre présentation des iPhone 14, ainsi que nos comparatifs entre iPhone 14 et iPhone 13, et iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro. Sans oublier le fait qu'apparemment, l'iPhone 14 Plus ne se vend pas bien.



Voici quelques photos en vrac :