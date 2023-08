L'état de la batterie de votre iPhone 14 Pro se dégrade ? Vous n'êtes pas seul !

Les utilisateurs du meilleur iPhone à date, à savoir l'iPhone 14 Pro, sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de la baisse significative de la santé et de la capacité de la batterie du téléphone, moins d'un an après le lancement officiel de celui-ci. Que ce soit sur Twitter, Reddit ou même sur notre forum ou par email, partager une capture d'écran de l'état de la batterie est devenue une habitude. L'idée est, la plupart du temps, de déclencher des discussions sur la longévité de la batterie de l'iPhone 14 Pro. Pourquoi lui en particulier, nul ne le sait.

L'histoire de l'état de santé de la batterie

Apple a introduit la fonctionnalité "État de santé de la batterie" sur les iPhones avec la sortie d'iOS 11.3 en mars 2018, en réponse à la controverse du "Batterygate". À cette époque, il a été révélé qu'Apple avait discrètement bridé les performances des iPhone au fur et à mesure que les batteries vieillissaient au fil du temps, dans le but de prolonger l'autonomie au maximum. L'ajout du menu "État de santé de la batterie" dans l'application Réglages visait à fournir aux utilisateurs davantage d'informations sur l'état de la batterie de leur iPhone.



Les batteries lithium-ion qui équipent les iPhone subissent un vieillissement chimique tout au long de l'utilisation de l'appareil. À mesure qu'une batterie vieillit, sa capacité à tenir la charge diminue, ce qui entraîne une réduction de la durée d'utilisation. Apple a indiqué que les batteries des iPhone sont conçues pour conserver environ 80 % de leur capacité d'origine après environ 500 cycles de charge complets dans des conditions normales, soit environ deux ans.



Comme expliqué ci-dessus, l'état de santé de la batterie n'affecte pas seulement la longévité d'un appareil, mais aussi ses performances. iOS utilise des mesures pour équilibrer les performances et la santé de la batterie, avec un système dynamique en place pour gérer ces deux aspects. Bien que des efforts soient faits pour réduire l'impact sur les performances, le vieillissement naturel de la batterie peut encore avoir des effets notables, tels que des temps de lancement d'applications plus longs, des fréquences d'images plus faibles et des transferts de données sans fil réduites.



L'équilibre entre les performances et la santé de la batterie est maintenu par le système iOS, qui utilise des mécanismes logiciels et matériels dynamiques pour contrer les problèmes de performances au fur et à mesure que la batterie vieillit chimiquement.

Une baisse inhabituelle sur l'iPhone 14 Pro

Récemment, de nombreux utilisateurs d'iPhone 14 Pro ont signalé une baisse de la "capacité maximale" de la batterie de leur appareil. Cette donnée est accessible dans la section "Batterie" > "État de santé de la batterie et recharge" de l'application Réglages et reflètent la capacité de la batterie par rapport à son nouvel état. Plusieurs utilisateurs ont partagé leurs chiffres en ligne, avec des valeurs allant de 86 % à 93 %. Si le plus haut n'est pas choquant après un an d'utilisation, en revanche l'autre paraît assez sévère. En se projetant à deux ans, la batterie serait probablement à 70 % de sa capacité maximale, autant dire que le téléphone ne tiendra plus une journée sans recharge.



Mais comment cela est-il possible ? Ces modifications de la "capacité maximale" peuvent s'expliquer par des ajustements de l'algorithme utilisé pour les calculs par rapport aux modèles d'iPhone précédents ou par l'impact possible de la version bêta d'iOS 17 sur la santé de la batterie. En outre, certaines caractéristiques propres à l'iPhone 14 Pro, comme l'écran Always-On et une luminosité maximale de 2000 nits, pourraient influer sur la longévité de la batterie.



Pour le moment, Apple n'a pas commenté cette "affaire". En général, la société suggère de remplacer la batterie lorsque la "capacité maximale" tombe sous le seuil de 80 %. Certains utilisateurs de l'iPhone 14 Pro ont constaté que le niveau de leur batterie s'approchait de ce seuil moins d'un an après la sortie de l'appareil, ce qui pose question. De notre côté, l'un des iPhone 14 Pro Max de test est à 89 %, tandis qu'un autre iPhone 14 Pro est à 94 %.

I don’t understand anything about battery health and I’m really pissed about this result less than one year after I bought my 14 Pro: pic.twitter.com/LNPHn49fVC — Matou 🐿 (@MatouEcureuil) August 11, 2023

Welcome to the club brotha pic.twitter.com/DdSlL0cR2C — Technoid (@Technoid12) August 3, 2023

Le changement de batterie comme solution

Apple propose des remplacements de batterie dans le cadre de la garantie d'un an qui accompagne l'achat d'un nouvel iPhone et des plans AppleCare+ si l'état de la batterie tombe en dessous de 80 %. Pour ceux qui ne bénéficient pas de la garantie ou qui souhaitent remplacer la batterie avant le seuil des 80 %, les coûts de remplacement sont les suivants sur le site d'Apple :

iPhone 14 / 14 Pro : 119 euros

iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 : 99 euros

iPhone SE, iPhone 8 et versions antérieures : 79 euros

Voilà, tout ce que l'on sait sur la batterie des iPhone 14 Pro. Espérons qu'Apple corrige cela de manière logicielle ou du moins communique dessus. Si la meilleure solution est le changement de batterie, mieux vaut attendre que l'état passe sous les 80 voire les 75 % pour le faire. Sinon, vous pouvez toujours acheter un nouvel iPhone 14 Pro, il est actuellement en promotion, ou bien attendre l'iPhone 15 car Apple est censé y intégrer des batteries de plus grande capacité.