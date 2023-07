iPhone 15 : des batteries plus grandes et 256 Go minimum sur les "Pro"

Selon un employé de Foxconn qui s'est confié à ITHome, la gamme d'iPhone 15 sera dotée de batteries nettement plus grandes cette année, de quoi améliorer grandement l'autonomie. Si c'est la première fois que l'on évoque ce point, l'information selon laquelle les iPhone 15 Pro seront livrés directement avec 256 Go est également inédite.

Une batterie nettement plus grosse

Selon les informations de nos confrères, l'iPhone 15 sera doté d'une batterie 18 % plus grande, l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 Pro d'une batterie 14 % plus grande, et l'iPhone 15 Pro Max d'une batterie 12 % plus grande. Les changements de capacité exacts seraient les suivants :

2022 2023 iPhone 14 : 3,279 mAh iPhone 15 : 3,877 mAh iPhone 14 Plus : 4,325 mAh iPhone 15 Plus : 4,912 mAh iPhone 14 Pro : 3,200 mAh iPhone 15 Pro : 3,650 mAh iPhone 14 Pro Max : 4,323 mAh iPhone 15 Pro Max : 4,852 mAh



Si ces changements sont avérés, cela signifie que le 15 Plus augmenterait encore son avance en termes de capacité de batterie par rapport au modèle Pro Max, tandis que le 15 Pro resterait le téléphone Apple doté de la plus petite batterie. La source n'est pas spécialement crédible, mais les capacités alléguées semblent plausibles, surtout si l'on tient compte du fait que les modèles d'iPhone de cette année devraient être légèrement plus épais, ce qui offrirait plus d'espace interne pour des batteries plus volumineuses. Avec les améliorations de l'efficacité des puces A16 et A17 Bionic, il semble très probable que l'ensemble de la gamme d'iPhone puisse bénéficier d'une meilleure autonomie cette année, rattrapant ainsi les meilleurs Android du marché.

256 Go pour les Pro

ITHome a également mis en lumière des informations distinctes provenant de Foxconn à propos des capacités de stockage. En standard, l'iPhone 15 Pro aurait enfin droit à 256 Go, soit le double de la configuration de base actuelle de 128 Go. Il s'agirait d'un élément clé de différenciation entre les modèles Pro et non Pro, puisque l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus devraient toujours être dotés d'une capacité de stockage de 128 Go, alors même qu'ils auront droit au capteur de 48 mégapixels introduit par l'iPhone 14 Pro.



Dans tous les cas, les nouveautés seront assez nombreuses cette année, les ventes devraient donc être excellentes pour la firme de Cupertino.