Les 5 grandes nouveautés des iPhone 15 et iPhone 15 Plus à venir

Apple devrait lancer l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus le mois prochain, aux côtés des iPhone 15 Pro et iPhone Ultra. Pour faire oublier une édition 2022 décevante sur les modèles les moins chers (l'iPhone 14 de base n'offrant rien de nouveau par rapport à l'iPhone 13), Apple a prévu plusieurs changements qui devraient faire craquer les clients.

Dynamic Island

L'année dernière, Apple a introduit la Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro. Cette année, Apple va l'étendre à toute la gamme, remplaçant ainsi l'encoche apparue sur l'iPhone X en 2017. Un changement majeur qui a largement contribué au succès des "Pro".



Cette fois, même les iPhone 15 et 15 Plus auront droit à l'îlot dynamique, ce qui leur donnera un coup de jeune et leur permettra de profiter des Live Activities à fond, notamment. Malgré cela, les modèles iPhone 15 ordinaires continueront d'utiliser des écrans rafraîchis à 60 Hz, contre 120 pour les "Pro".

USB-C

Le remplacement du port Lightning par l'USB-C est de loin la plus grande évolution de la gamme d'iPhone 2023. Cela devrait permettre un transfert de données et des vitesses de chargement plus rapides, sans oublier une compatibilité très large avec les câbles et chargeurs du marché. Le revers de la médaille sera que les accessoires Lightning ne seront plus supportés, sauf à s'offrir un adaptateur USB-C vers Lightning.

Améliorations de l'appareil photo

Apple aurait également prévu d'améliorer l'appareil photo principal avec un nouveau capteur de 48 mégapixels, le même que celui que l'on trouve sur l'iPhone 14 Pro. Cela permettrait d'améliorer considérablement les performances de l'appareil photo dans de nombreuses situations. Attention toutefois, les clichés prendront beaucoup plus de place dans le téléphone. Les autres capteurs seraient également retravaillés, mais dans une moindre proportion.

Puce A16

Du côté du processeur, fini l'A15, place à l'A16. Là aussi, c'est une nouveauté reprise à l'iPhone 14 Pro. La puce A16 est plus puissante, notamment sur la partie GPU. Elle est aussi gravée dans un processus 5 nm amélioré qui réduit la consommation énergétique. Mais elle sera distancée par la puce A17 gravée en 3 nm et attendue sur les iPhone 15 Pro et Ultra.

Cadres légèrement plus fins

Dernier changement majeur, le design. Avec une conception revue, le look des iPhone 15 sera un mélange entre l'iPhone 14 et l'iPhone X. Les bords complètement plats laisseront place à des angles légèrement arrondis. De plus, le cadre autour de l'écran sera plus fin pour un confort d'affichage accru et pourquoi pas une réduction de la taille de l'appareil. Les iPhone 15 Pro iront plus loin avec des bords encore plus fins autour de l'écran d'après les rumeurs.



En outre, Apple aurait prévu plusieurs coloris inédits comme le rose, le bleu et le vert. Bien évidemment, la différence entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus se fera sur la taille (et aussi sur l'autonomie avec une batterie plus conséquente sur le "Plus").



Qui a prévu de passer à l'iPhone 15 ou à l'iPhone 15 Plus ? Vous l'aurez remarqué, il s'agira grosso-modo d'un iPhone 14 Pro sans écran 120 Hz ni téléobjectif, mais avec un design d'iPhone 15. Rendez-vous le mardi 12 septembre pour le keynote Apple !

