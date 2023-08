Voici les 4 couleurs de l'iPhone 15 Pro à venir

Si l'iPhone 15 (et l'iPhone 15 Plus) sera disponible dans six coloris, les deux modèles haut de gamme, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra ne seront lancés qu'en quatre couleurs. Et malgré les rumeurs, il ne semble pas qu'Apple ait prévu un modèle rouge foncé.

4 couleurs uniquement

D'après les informations du très prolifique, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra seront commercialisés dans quatre teintes sobres :

Bleu foncé

Gris sidéral

Gris titane

Argent

Comme vous pouvez le constater, point de "rouge cramoisi" ni de variante "or", mais des coloris plutôt discrets. Les nouvelles teintes se limiteront au bleu foncé et au gris titane, ce dernier faisant évidemment résonner le nouveau cadre qui doit passer de l'acier au titane. Un iPhone ton sur ton qui pourrait surprendre les clients.

Les nouveautés de l'iPhone 15 Pro

Pour le reste, les nouveautés attendues sur l'iPhone 15 Pro sont les suivantes :

Design revu avec un cadre en titane légèrement arrondi sur les angles

Bordures plus fines autour de l'écran (très fines)

Écran plus lumineux en pic

Bouton d'action programmable à la place du vibreur

Port USB-C avec Thunderbolt (limité en vitesse sur les iPhone 15)

Puce A17 gravée en 3 nm pour des performances et une autonomie en hausse

Wi-Fi 6E

Jusqu'à 2 To de stockage, 256 Go de base

Caméra périscopique avec zoom 6x ou 10x pour le 15 Pro Max / 15 Ultra

Une belle cuvée, mais qui devrait entrainer une augmentation substantielle du prix. Les dernières rumeurs parlent d'une hausse de 100 à 200 euros, ce qui positionnerait le moins cher des iPhone 15 Pro à plus de 1500 euros ! Si vous préférez les modèles d'en-dessous, consultez notre article sur les nouveautés de l'iPhone 15 / 15 Plus.



Réponse le 12 septembre avec le supposé keynote Apple !