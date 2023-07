Wi-Fi 6E uniquement pour l'iPhone 15 Pro

Wi-Fi 6 pour l'iPhone 15 et Wi-Fi 6E pour l'iPhone 15 Pro. La rumeur propagée ce jour par deux analystes de Barclays suggère qu'Apple a décidé d'opérer de cette manière pour les iPhone 2023.

iPhone 15 Pro : premier iPhone avec du Wi-FI 6E ?

Nouvelle rumeur au sujet de l'iPhone 15. Selon celle-ci, l'iPhone 15 Pro serait le seul à proposer le Wi-Fi 6E et surtout le premier iPhone au monde équipé de cette technologie. L'iPhone 15 se contenterait du Wi-Fi 6. Meilleur que son prédécesseur, le Wi-Fi 6E est surtout le seul à pouvoir accéder à la bande de fréquence 6 GHz.



Le Wi-Fi 6 se contente lui des traditionnelles bandes de fréquences 2.4 GHz et 5 GHz. Une bonne manière de désencombrer son réseau Wi-Fi et donc de réduire les interférences et autres ralentissements en tout genre.

La rumeur nous vient des analystes Tom O'Malley et Blayne Curtis et va notamment dans le sens d'une rumeur parue en début d'année qui indiquait également cette configuration Wi-Fi pour la prochaine gamme d'iPhone. Si tel est le cas, l'iPhone 15 Pro rejoindrait la liste des appareils Apple équipés du Wi-Fi 6E, composée des iPad Pro 2022 ou encore des Mac 2023.



Liste des iPhone 15 et de leurs configurations Wi-Fi :