Rumeur : une augmentation de prix uniquement sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ?

Avec l'inflation et la baisse de la valeur de l'euro par rapport au dollar, la gamme iPhone 14 commercialisée l'année dernière a pris une forte augmentation sur l'ensemble des modèles. Une nouvelle rumeur mentionne l'arrivée imminente d'une nouvelle hausse tarifaire sur la prochaine génération d'iPhone, mais cette fois-ci uniquement sur les 15 Pro et Pro Max.

Les prix vont encore augmenter

Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple va procéder à une augmentation des tarifs sur les iPhone 15 qui sortiront dans un mois et demi. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que l'approche ne va pas du tout être la même qu'avec les iPhone 14. L'année dernière, la totalité des nouveaux modèles introduits sur le marché européens ont connu une hausse de prix, ce qui avait énormément déplu aux consommateurs qui ont été nombreux à privilégier un iPhone 13 ou un iPhone 12 pour économiser quelques centaines d'euros. Cette fois-ci, Apple va augmenter les prix exclusivement sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les modèles basiques ne seront pas touchés par la hausse tarifaire.



Cette stratégie d'Apple est compréhensible, car les modèles Pro proposent à chaque fois des composants plus coûteux et performants, le coût de fabrication est sans surprise plus élevée chaque année. En ce qui concerne les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, ils auront des composants "haut de gamme", mais n'auront pas la dernière puce A17 Bionic, le système photo pro avec 3 objectifs... Ce qui limite le coût de fabrication.

Des prévisions d'expédition similaires à celles des iPhone 14

Apple le sait, les dépenses dans les familles sont parfois très limitées en période d'inflation, l'entreprise ne s'attend pas à des expéditions en fortes hausses par rapport à celles des iPhone 14. Toutefois, l'entreprise estime que les expéditions des iPhone 15 devraient être équivalentes à celles de la gamme actuelle. Le géant californien a déclaré à ses fournisseurs et autres partenaires de s'en tenir aux mêmes prévisions que les iPhone 14 pour éviter la surproduction.



Sur une année civile, Apple espère écouler environ 85 millions d'iPhone 15 à travers le monde, l'entreprise a conscience que les nouveaux iPhone vont bien se vendre grâce à des fonctionnalités "stars" et l'intégration notamment de la prise USB-C qui pourrait motiver les migrations Android vers iOS.



Les rumeurs des iPhone 15 Pro ont mentionné un bouton polyvalent inédit, situé sur le côté gauche de l'appareil, les indiscrétions l'ont présenté comme un bouton Action similaire à celui présent sur l'Apple Watch Ultra. Les utilisateurs profiteront de la puce A17 avec la technologie de fabrication de 3 nanomètres et d'une nouvelle lentille de type périscope dans le module de caméra arrière. Niveau design, on retrouvera un tout nouveau châssis en titane.



Les iPhone 15 Pro nous réserveront à coup sûr d'autres surprises, Apple met le paquet chaque année pour motiver les clients à ignorer les modèles non Pro pour se rapprocher des modèles Pro qui rapportent une marge de bénéfice nettement plus intéressante.