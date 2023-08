iPhone 15 : des vitesses de charge plus rapides jusqu'à 35 W selon une rumeur

Depuis plusieurs années, la vitesse de charge a atteint des records sur certains smartphones concurrents, OnePlus propose la technologie "Warp Charge 65T" de 65 W et Xiaomi va jusqu'à 120 W avec certains modèles (et bientôt 300 Wà. Du côté d'Apple, les avancées à ce sujet sont timides, car l'entreprise considère qu'une vitesse de charge trop élevée provoque un vieillissement accéléré de la batterie. Apple qui a fait le choix de la durée de vie de la batterie aurait décidé avec les iPhone 15 d'être un peu moins strict.

Jusqu'à 35 W avec les iPhone 15 ?

Selon une récente indiscrétion obtenue par le média américain 9to5mac, Apple aurait prévu avec les iPhone 15 de faire évoluer la vitesse de charge en filaire sur certains modèles. Actuellement, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus sont limités à 20 W, du côté des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, les utilisateurs ne peuvent pas dépasser les 27 W. Ces deux limitations provoquent des cycles de charge nettement plus longs que sur les smartphones concurrents, un problème qu'aurait pris en compte Apple en acceptant d’augmenter un peu la limite de vitesse de charge.



Ce qui reste inconnu à l'heure actuelle, c'est quels modèles d'iPhone 15 vont pouvoir bénéficier de la charge rapide à 35 W ? Si on suit la logique d'Apple, ce pourrait être exclusivement les iPhone 15 Pro et Pro Max qui auront cette vitesse de charge. Les iPhone non Pro qui seront annoncés le mois prochain pourraient éventuellement passer à une recharge rapide à 27 Watts.

Autre question sans réponse, c'est l'adaptateur secteur. Si Apple choisit d'augmenter la vitesse de charge sur les iPhone 15 Pro, il faudra avoir un adaptateur secteur compatible. Le problème, c'est que la firme de Cupertino ne fournit plus l'adaptateur secteur quand vous achetez un nouvel iPhone (pour des raisons de protection de l'environnement), vous aurez juste le câble USB-C vers USB-C. Si on se base sur les habitudes d'Apple, un achat supplémentaire d'adaptateur secteur pourrait être nécessaire pour profiter de la charge rapide de 35 W.



Bien sûr, vous ne serez pas obligé de le prendre sur l'Apple Store en ligne, car il y aura rapidement des alternatives moins chères chez les accessoiristes et revendeurs comme Amazon. Toutefois, ça sera quand même des dépenses en plus.



Cette évolution de vitesse de charge est une bonne nouvelle, mais elle reste inférieure à ce que propose Samsung avec son Galaxy S23 Ultra, le géant sud-coréen fourni une vitesse de charge (par câble) de 45 W, ce qui assure un 0 à 100% en moins d'une heure.