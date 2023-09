L’iPhone 15 Pro et Pro Max ont des débits plus rapides en 5G

En plus de la course à la performance pour celui qui aura la puce la plus rapide, Apple participe aussi à celui qui aura le modem 5G offrant les meilleurs débits descendants et montants. Avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les clients pourront s’attendre à des débits 5G au-delà de leurs attentes !

Qualcomm nous régale

Alors que les clients s’apprêtent à acquérir l’iPhone 15 Pro et Pro Max dès le 22 septembre, un récent rapport suggère que ces modèles promettent des avancées majeures en matière de vitesse 5G. Les améliorations mises en évidence sont en grande partie attribuées à un modem plus récent de Qualcomm : le X70. C’est SpeedSmart qui est à l’origine du rapport détaillant ces améliorations, après avoir réalisé des évaluations de vitesse avec les opérateurs américains : AT&T, T-Mobile et Verizon.



Le modem Qualcomm X70, intégré à ces iPhone, présente trois évolutions majeures. Premièrement, il offre une réduction notable de la consommation énergétique, ce qui est un avantage clé pour la longévité de la batterie et l’autonomie quotidienne (qui est déjà fortement sollicitée avec les autres composants et l’écran). Deuxièmement, il améliore l’agrégation des bandes 5G des opérateurs, permettant ainsi une meilleure fluidité de navigation. Troisièmement, il garantit une connectivité optimisée, même lorsque l’utilisateur est à une distance élevée d’une antenne relais.

En comparaison avec l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max affichent des vitesses 5G supérieures de 24%. Selon les tests, les clients de Verizon bénéficieront des augmentations les plus significatives avec une hausse de 24%. Les utilisateurs de T-Mobile verront une progression de 22%, avec une vitesse moyenne nationale s’élevant à 300 Mbps. Enfin, ceux chez AT&T connaîtront une amélioration de 14,6%, avec des vitesses dépassant les 200 Mbps en moyenne.

Evidemment, ça devrait être le même son de cloche chez nos opérateurs mobile en France, puisque SFR, Bouygues Telecom, Orange et Free Mobile exploitent les mêmes fréquences 5G que les opérateurs aux États-Unis (hors 5G mmWave).



Si la progression des vitesses de téléchargement est la plus remarquable, il faut également mentionner une légère amélioration de la vitesse d’envoi et des temps de réponse (ping). Une bonne nouvelle, puisque le débit d’envoi et le Ping n’est pas le grand avantage de la 5G, on s’en rend compte rapidement avec un Speedtest depuis n’importe quel smartphone.



Le modem X70 de Qualcomm n’est pas exclusif aux iPhone, certains modèles phares d’Android l’intègrent également depuis plusieurs mois. Pour l’instant, Apple continue de travailler sur son modem 5G maison (qui sera lui exclusif à l’iPhone), toutefois, celui-ci ne devrait pas arriver tout de suite !