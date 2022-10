Les iPhone 14 Pro affichent des débits 5G jusqu'à 50% plus rapides que le Galaxy S22+

Nous vivons dans un monde où tout doit être rapide, cette habitude s'explique par les innovations de notre époque comme la fibre optique, la 4G ou encore la 5G. Quand on achète un nouveau smartphone, l'un des critères majeurs aujourd'hui est la prise en charge de la 5G, le dernier standard mobile qui propose des débits descendants largement plus rapides que la 4G+. Heureusement, les derniers iPhone sont compatibles et possèdent même un modem 5G nettement plus performant que le Samsung Galaxy S22+ et Ultra !

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max humilient les derniers Galaxy

Si je vous dis "Ookla", vous me répondez bien évidemment "Speedtest by Ookla", il s'agit du site et de l'application la plus populaire pour tester votre débit en WiFi ou via les données cellulaires de votre forfait mobile. Oookla a récemment publié son rapport d'automne pour divulguer les opérateurs et FAI qui proposent les meilleurs débits, mais aussi les smartphones qui affichent les performances les plus impressionnantes. Car oui... L'opérateur mobile ne fait pas tout, le modem 5G dans votre iPhone joue aussi un rôle majeur !



Selon le rapport d'Ookla, l'iPhone 14 Pro bénéficie de débits descendants optimaux grâce au modem X60 de Qualcomm, un composant qui n'a pas été choisi par hasard par Apple, car il s'agit de l'un des meilleurs et des plus compétitifs actuellement en circulation. La décision d'Apple de sélectionner ce modem chez son partenaire a visiblement été bonne puisque l'iPhone 14 Pro affiche des débits plus importants que ceux des Galaxy S22 Ultra et Galaxy S22+ de Samsung.

Voici la comparaison d'Ookla, les résultats sont bien sûr entièrement recueillis par l'application Speedtest disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store :

iPhone 14 Pro Max

- Vitesse de téléchargement en moyenne : 147,42 Mbps

- Vitesse d'envoi en moyenne : 17,07 Mbps

- Temps de latence moyen : 27 ms

- Vitesse de téléchargement en moyenne : 142,57 Mbps

- Vitesse d'envoi en moyenne : 16,07 Mbps

- Temps de latence moyen : 27 ms

- Vitesse de téléchargement en moyenne : 102,87 Mbps

- Vitesse d'envoi en moyenne : 11,67 Mbps

- Temps de latence moyen : 31 ms

- Vitesse de téléchargement en moyenne : 96,46 Mbps

- Vitesse d'envoi en moyenne : 11,30 Mbps

- Temps de latence moyen : 32 ms

- Vitesse de téléchargement en moyenne : 93,06 Mbps

- Vitesse d'envoi en moyenne : 10,82 Mbps

- Temps de latence moyen : 31 ms

Si Apple l'emporte sur la comparaison des derniers modèles, la firme de Cupertino se retrouve derrière Samsung quand il s'agit de comparer la vitesse moyenne des modems 3G, 4G et 5G de tous les iPhone et tous les smartphones Samsung actuellement commercialisé.

Bien sûr, tous les débits cités ci-dessus sont une moyenne, que ce soit l'iPhone 14 Pro Max ou le Samsung Galaxy S22 Ultra, les deux smartphones peuvent obtenir des débits descendants et montants largement plus élevés. Le rapport d'Ookla informe juste que les débits sont le plus souvent meilleurs du côté de la dernière gamme d'iPhone.



