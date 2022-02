Samsung présente ses Galaxy S22, S22+, S22 Ultra et Tab S8

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Dans la continuité de la gamme S21 lancée en 2021, Samsung renouvelle ses hauts de gamme en ce mercredi 9 février avec les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Trois mobiles premium qui reprennent une grande partie des spécificités de leurs aînés. Mais le constructeur n'oublie pas les tablettes avec la Tab S8.

Lors d'une conférence en ligne, l'Unpacked Samsung de février 2022, nous avons découvert les nouveautés du coréen qui viendront concurrencer les iPhone 13, mais aussi dans quelques mois les iPhone 14.

Date de sortie des Galaxy S22

Pour commencer, parlons de la sortie officielle. Il faut retenir deux dates. Pour le Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus haut de gamme, il sera commercialisé le 25 février. Pour les deux autres, il faudra patienter jusqu'au 11 mars prochain. Les précommandes sont toutefois ouvertes avec des offres promotionnelles, comme à l'accoutumée.

Prix des Galaxy S22

Le ticket d'entrée des Galaxy S22 est positionné à 859 euros (128 Go). Le Galaxy S22+ démarre à 1 059 euros (128 Go), quand le Galaxy S22 Ultra se déclinera sur quatre formats de stockage avec des prix publics proposés à 1 259 euros (128 Go), 1 359 euros (256 Go), 1 459 euros (512 Go) et 1 659 euros (1To).

Les nouveautés du Galaxy S22 Ultra

Le clou du spectacle c'est bien évidemment le Galaxy S22 Ultra, qui est le fleuron de la marque sud-coréenne. La nouveauté de cette année s'appelle "S-Pen", le fameux stylet est désormais directement inclus dans l'appareil, par le biais d'un espace dédié pour le glisser, comme ce qu'on avait avec le feu Galaxy Note. Un point qui confirme la mort des Galaxy Note en tant que tel.



Pour encourager l'usage du S-Pen, Samsung a amélioré la vitesse d’échantillonnage de son écran, permettant au stylet d’atteindre les 2,8 ms de réponse contre 9 ms anciennement. De quoi fluidifier l'expérience. D'ailleurs, l'écran de 6,8 pouces compatible 120 Hz peut désormais passer sous la barre des 10 Hz pour atteindre jusqu’à 1 Hz, une manière d'augmenter l'autonomie. Cette dernière est aussi favorisée avec le passage à la puce Exynos 2200, un SoC gravé en 4 nm, contre 5 nm pour le modèle 2021.



Mais c'est principalement au dos que le S22 Ultra se distingue de ses petits frères. Le mono-bloc enfin intégré à la coque se dote de quatre capteurs et d'un flash. Un grand angle de 108 Mp pour une ouverture f:1.8, un ultra grand angle de 12 Mp, un téléobjectif de 10 Mp avec un zoom optique 3x dédié notamment aux portraits et un autre téléobjectif de 10 Mp capable de zoomer optiquement jusqu'à 10x et même 100x en zoom numérique combiné (comme l'an passé). La marque assure avoir misé sur des photosites plus larges afin de faire entrer encore plus de lumière sur les capteurs et offrir un meilleur rendu en basse lumière.

La puce Exynos 2200 permet d'ailleurs de renforcer la stabilisation et le traitement des images. Idem pour magnifier les vidéos, pouvant tourner en Super HDR et même en HDR 12Bit. On notera l'arrivée du WiFi 6E, la dernière norme de réseau sans fil ultra rapide.



La fiche technique du S22 Ultra :

Écran incurvé 6,8 pouces, QHD+, LTPO 2.0 (de 1 à 120 Hz), taux d’échantillonnage 240 Hz en jeu, luminosité maximale de 1750 cd/m²

Protection Gorilla Glass Victus +

Appareil photo : Capteur principal de 108 mégapixels, Dual Pixel autofocus, F/1.8, 85° ; Capteur dédié à l’ultra grand angle de 12 mégapixels, F/2.2, 120° ; Un téléobjectif X3 optique avec un capteur de 10 mégapixels, F/2.4, 36° ; Un téléobjectif X10 optique avec un capteur de 10 mégapixels, F/4.9, 11° ; Un capteur frontal de 40 mégapixels, F/2.2, 80°.

Capteur d’empreinte à ultrason sous l’écran

SoC Exynos 2200, gravé en 4 nm

8 à 12 Go de RAM, 128 Go à 1 To de stockage

Batterie 5000 mAh

5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

IP68 : protection contre la poussière et l’eau (1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes)

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Comparé au précédent Ultra, le S22 Ultra est un petit peu plus large (77,9 mm contre 75,6 mm), moins haut (163,3 mm contre 165,1 mm) et pèse un gramme de plus (229 g).



Le Galaxy S22 Ultra sera vendu en bordeaux, noir, vert et blanc. Tandis que les coloris bleu ciel, gris et rouge seront exclusifs au site Samsung France.

Les nouveautés des Galaxy S22 et S22+

Du côté côté des Galaxy S22 et S22+, les nouveautés sont plus maigres et la ressemblance avec les S21 et S21+ est plus palpable. Le S22 arbore un écran de 6,1 pouces (contre 6,2 pour le S21), tandis que le S22+ propose un écran de 6,6 pouces, le tout avec un look un peu plus fin qu'en 2021.

Les deux modèles partagent le même bloc optique avec un grand angle de 50 Mp, un ultra grand angle de 12 Mp et un téléobjectif assurant un zoom optique 3x. Il est à noter que Samsung promet de proposer les mêmes avancées algorithmiques que sur le S22 Ultra, notamment grâce au nouveau processeur Exinos gravé en 4 nanomètres.

Comme leur grand frère, ils héritent d'une vitre Gorilla Glass Victus + et sont certifiés IP68. Ils peuvent être immergés 30 minutes dans l'eau à un mètre de profondeur.



La fiche technique des S22 :

Écran : AMOLED, FHD+, taux de 120 Hz adaptatif (de 10 à 120 Hz)

Corning Gorillas Glass Victus+ à l’avant comme à l’arrière

Processeur : Exynos 2200 gravé en 4 nm

Appareil photo : Capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) Ultra grand-angle de 12 mégapixels (FOV de 120°, f/2,2) Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4) Objectif frontal de 10 mégapixels (2,2)

Logiciel : Android 12 avec One UI 4.1

Recharge sans fil de 15 W

5G

Bluetooth 5.2

NFC

IP68 : protection contre la poussière et l’eau (1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes)

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Du côté des dimensions :

70,6 x 146 x 7,6 mm et 168 grammes pour le Galaxy S22

75,8 x 157,4 x 7,6 mm et 196 grammes du côté du S22 Plus.



Les Galaxy S22 et S22+ seront proposés en quatre coloris : blanc, noir, vert et rose (tandis que quatre autres déclinaisons (bleu ciel, crème, gris et violet) seront proposées en exclusivité sur le site Samsung France.

La Tab S8

La Galaxy Tab S8 entend se rapprocher d'un PC avec des performances en hausse. Avec une batterie intelligente qui offre une autonomie d’une journée entière, compatible avec la charge ultra-rapide 45W, la S8 peut être rechargée en 80 minutes. Mieux, la Galaxy Tab S8 peut même se transformer en batterie portable et recharger un autre appareil lors d’un déplacement par exemple. Il suffit pour cela de connecter les deux produits à l’aide d’un câble USB-C.



En réalité, Samsung a présenté 3 Galaxy Tab S8 (classique, + et Ultra), et chacune est fournie avec un nouveau S Pen.



Avec son écran Super AMOLED de 14,6’’ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, la Galaxy Tab S8 Ultra est dotée des cadres les plus fins (6,3 mm) jamais embarqué sur une Galaxy Tab, pour une immersion sans précédent. Il s'agit d'une indication concernant un futur iPad Pro plus grand que les 12,9 pouces actuels.



La Tab S8, elle, est dotée d’une dalle LTPS LCD de 11’’ et la Tab S8+ d’un écran Super AMOLED de 12,4’’.



Fines et légères, les Galaxy Tab S8 sont également plus solides, grâce à leur corps en aluminium Armor, qui est plus de 30 % plus résistant aux rayures.



Les Galaxy Tab S8 peuvent très facilement se transformer en deuxième écran tactile, pour étendre le bureau d’un ordinateur portable. Enfin, Samsung DeX va encore plus loin pour offrir une interface similaire à celle d’un ordinateur depuis une tablette. Le mode DeX, optimisé, affiche une barre de tâches, et permet désormais notamment d’épingler les applications les plus fréquemment utilisées.



Compatible 5G, les Galaxy Tab S8 sont faites pour offrir une expérience professionnelle sans latence, et permet ainsi la visualisation de projets en temps-réel, le téléchargement instantané, et les visio-conférence sans coupure.



Les Galaxy Tab S8 offrent une expérience de visioconférence optimale, grâce à leur module photo frontal ultra-grand-angle qu'on avait découvert sur l'iPad Pro M1 en 2021. Elles seront disponibles à partir du 9 février. Les Galaxy Tab S8 et S8+ sont déclinées en Argent et Anthracite et les Galaxy Tab S8 Ultra, uniquement en Anthracite.



Voilà, vous savez tout sur les nouveaux S22 et Tab S8 de Samsung. Revivez la conférence en vidéo :