Samsung présente ses nouveaux Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5

Samsung a dévoilé aujourd'hui la cinquième génération de ses smartphones pliables, les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5. Ces derniers modèles intègrent de nouvelles fonctionnalités qui leur permettent de passer un nouveau cap dans le domaine des appareils pliables. En sus, la marque coréenne a également renouvelée ses montres intelligentes et tablettes.

Le nouveau Galaxy Z Flip5

Le Galaxy Z Flip5 est le premier smartphone de Samsung qui peut se plier en deux. Une fois déplié, son écran mesure 6,7 pouces, et lorsqu'il est fermé, il offre une dalle interactive Flex Window de 3,4 pouces, qui est la principale nouveauté. Comme annoncée par la rumeur, cette fenêtre est considérablement plus grande que celle des modèles précédents, affichant l'heure, les notifications, les commandes de l'appareil photo et d'autres informations. En plus de prendre en charge des horloges assorties au cadran des coques Flipsuit de Samsung, cet espace permet également d'utiliser des widgets pour consulter la météo, prendre et éditer des photos, envoyer des SMS, contrôler la musique, effectuer des paiements, naviguer sur les réseaux sociaux et regarder des vidéos sur YouTube.

Le design du Galaxy Z Flip5 permet aux utilisateurs de prendre des selfies les mains libres lorsque le téléphone est à moitié ouvert. Il dispose également d'un mode de prévisualisation double pour les selfies, permettant à la personne photographiée de voir le résultat et d'apporter des ajustements en temps réel. De plus, la fonction "Nightography" a été améliorée pour optimiser les photos dans des conditions de faible luminosité, et l'appareil offre une fonction de correction du bruit alimentée par l'intelligence artificielle.



En ce qui concerne l'appareil photo, le Galaxy Z Flip5 est équipé d'une caméra selfie de 10 mégapixels, d'une caméra ultra large de 12 mégapixels et d'une caméra grand angle de 12 mégapixels. Le tout pour la modique somme de 1199 euros.

Le Galaxy Z Fold5

Le Galaxy Z Fold5 reste évidemment le smartphone pliable phare de Samsung, avec un prix de départ de 1 899 euros. Il s'ouvre comme un livre et bénéficie d'une nouvelle charnière Flex Hinge améliorant la fonction de pliage, comme vu lors des fuites précédentes. Samsung vante le Galaxy Z Fold5 comme son smartphone pliable le plus fin et le plus léger à ce jour, accompagné d'un stylet S Pen Fold également plus fin et plus compact.



Le Fold 5 dispose d'un écran de couverture de 6,2 pouces, utilisable comme un smartphone standard lorsqu'il est fermé, et d'un écran AMOLED 2X de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz lorsqu'il est déplié. L'écran principal a vu sa luminosité augmentée de plus de 30 % pour une meilleure visibilité en plein soleil.



Le Galaxy Z Fold5 est équipé de la puce mobile Snapdragon Gen 2, tout comme le Flip5. Samsung a amélioré la barre des tâches logicielle de l'appareil pour permettre de basculer rapidement entre les applications fréquemment utilisées et de glisser-déposer à deux mains pour déplacer du contenu entre les applications.



Quant à l'appareil photo, le Galaxy Z Fold5 dispose d'une caméra selfie de 10 mégapixels, d'une caméra sous l'écran de 4 mégapixels, d'une caméra arrière ultra large de 12 mégapixels, d'une caméra arrière grand angle de 50 mégapixels et d'une caméra arrière téléobjectif de 10 mégapixels. Parmi ses autres caractéristiques, on trouve une mémoire de 12 Go, un stockage interne pouvant aller jusqu'à 1 To, une batterie de 4 400 mAh et un capteur d'empreintes digitales.

Les autres nouveautés 2023 de Samsung

Outre de nouveaux smartphones pliables, Samsung a également présenté aujourd'hui la série Galaxy Watch6 et de nouvelles tablettes Galaxy Tab. Les Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic se caractérisent par des bordures réduites, des écrans 20 % plus grands, une luminosité maximale améliorée, une plus grande autonomie de la batterie et une interface utilisateur améliorée.