La fiche technique des Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 a fuité

Dans quelques jours, le 10 juillet prochain, Samsung devrait dévoiler les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, les nouvelles versions de ses smartphones pliables. Mais avant la conférence "Unpacked", le célèbre leaker Evan Blass a déjà partagé la fiche technique des nouveaux Fold 2024.

Découvrez les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 avant l'heure

Les images marketing divulguées par Blass (@evleaks) détaillent tout ce qu'il faut savoir de la dernière génération de pliables de Samsung. Selon les fuites, les Z Fold 6 et Z Flip 6 seront plus légers et légèrement plus fins que leurs prédécesseurs respectifs, tout en bénéficiant d'une plus grande autonomie.



Mode oblige, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 reprendraient les capacités "Galaxy AI" aperçues sur la série Galaxy S24, qui a été lancée plus tôt cette année. Pour se démarquer, le Z Flip 6 offrira un nouveau cas d'utilisation intuitif pour le mode interprète du constructeur coréen, où l'utilisateur peut afficher le texte d'une langue traduite sur l'écran de la couverture avant, en le pointant vers la personne à qui il parle, tout en utilisant l'écran principal pour traduire ses mots.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Puce Snapdragon 8 Gen 3

Écran intérieur de 7,6 pouces

Écran extérieur de 6,3 pouces (0,1 pouce de plus que le Z Fold 5)

Luminosité maximale de 2 600 nits (contre 1 750 nits sur le Z Fold 5).

Résistance à la poussière et à l'eau IP48

Cadre en aluminium renforcé

Poids de 239 grammes

Le Galaxy Z Fold 6 devrait être 14 grammes plus léger que son prédécesseur (qui était déjà 10 grammes moins lourd). Quant à sa taille, il sera plus court de 1,4 mm, plus large de 1 mm et plus fin de 1,3 mm lorsqu'il est plié, et plus court de 1,4 mm, plus large de 2,7 mm et plus fin de 0,5 mm lorsqu'il est déplié. Du tout bon pour les utilisateurs.



Côté appareil photo, le système de l'an dernier est reconduit, tout comme la protection en verre Gorilla Glass Victus 2 sur les écrans.. aura également la même capacité de batterie que le Z Fold 5, soit 4 400 mAh, bien que les documents marketing annoncent une heure d'autonomie supplémentaire pour l'internet LTE et deux heures de plus pour la lecture de vidéos. On peut même écouter la musique pendant 77 heures selon Samsung.



À noter que l'écran principal affiche une résolution légèrement différente, à 2160×1856 au lieu de 2176×1812 pixels sur le Fold 5.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Puce Snapdragon 8 Gen 3

Écran intérieur de 6,7 pouces

Écran extérieur de 3,4 pouces (IPS au lieu d'OLED)

Appareil photo principal de 50 Mpx (au lieu de 12 Mpx sur le Z Flip 5)

12 Go de RAM (au lieu de 8 Go sur le Z Flip 5)

Batterie de 4 000 mAh (contre 3 700 mAh sur le Z Flip 5)

Résistance à la poussière et à l'eau IP48

Cadre en aluminium renforcé

Le petit téléphone pliant varie moins que le Fold. En effet, si le Galaxy Z Flip 6 est 0,2 mm plus fin que son prédécesseur lorsqu'il est plié, les autres dimensions et le poids de l'appareil sont identiques à ceux du Galaxy Z Flip 5, soit 187 grammes.



En revanche, le Galaxy Z Flip 6 sera le premier appareil pliable de la société à bénéficier d'un système de refroidissement par chambre à vapeur, permettant à l'appareil de rester froid, même pendant les parties de jeux vidéo.



D'après les fuites, la batterie plus grande du Z Flip 6 permettra de prolonger de deux heures l'autonomie de l'Internet LTE et de trois heures supplémentaires la lecture de vidéos. De plus, l'écran du Galaxy Z Flip 6 reflète plus fidèlement les couleurs disponibles.



Nous confirmerons tout cela la semaine prochaine, tout en espérant voir un jour un iPhone Fold.