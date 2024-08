Le Samsung Unpacked des Galaxy Z Fold 6 / Flip 6 prévu pour juillet à Paris !

Selon les dernières rumeurs, Samsung organisera son prochain événement « Unpacked » le mercredi 10 juillet. L'entreprise coréenne devrait y dévoiler les nouveaux appareils Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. La nouvelle version des deux smartphones pliables pourrait être accompagnée d'autres appareils, tels qu'une Galaxy Watch 7, des Galaxy Buds 3 et surtout une Galaxy Ring.

Samsung en avance sur le calendrier habituel

Galaxy Z 6

Selon le site Chosun, le concurrent numéro un d'Apple présentera en détail ses nouveaux appareils pliables lors du prochain événement Unpacked. Chose surprenante, le keynote aurait lieu à Paris et se tiendrait début juillet, car juste avant les JO 2024, dont Samsung est un sponsor officiel. La rumeur la plus répandue est que l'Unpacked d'été de Samsung présentera les nouveaux Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Toutefois, il y a de grandes chances que le géant dévoile d'autres produits.



En termes de nouveautés, les Z Fold 6 et Z Flip 6, dont nous avons déjà eu un aperçu, offriraient des capacités d'IA similaires à celles de la série Galaxy S24, qui a été lancée en janvier. Samsung s'est appuyé sur Galaxy AI pour apporter de nombreuses fonctionnalités à l'appareil, notamment Live Translate, Circle to Search, Transcript et Note Assist. Il est fort possible que Samsung en ait gardé sous le coude pour ses appareils pliables de nouvelle génération. Il est également certain que les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 seront plus légers et plus fins.



En plus des nouveaux appareils pliables, le Galaxy Ring, la Galaxy Watch 7 et les écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 devraient, selon les rumeurs, être présentés lors de l'événement Unpacked 24.

Galaxy Ring

La nouvelle bague Galaxy Ring, évoquée pour la première fois en début d'année, devrait être lancée en noir, argent et or, et être proposée en neuf tailles. Le prix devrait être situé entre 300 et 350 dollars, soit à peu près le même montant en euros.

Galaxy Watch 7

Du côté de la Galaxy Watch 7, elle pourrait embarquer une puce Exynos W1000 de deuxième génération, fabriquée en 3 nm. Si c'est le cas, la Galaxy Watch 7 pourrait offrir une efficacité énergétique accrue de 20 %. On s'attend également à l'annonce d'une Galaxy Watch Ultra, plus haut de gamme, destinée à ceux qui pratiquent des activités de plein air, en réponse à l'Apple Watch Ultra.

Galaxy Buds 3

Enfin, les écouteurs Galaxy Buds 3 seront aussi de la partie, avec une refonte complète du design, la première depuis leur lancement en 2019. On imagine que Samsung souhaite tacler les AirPods d'Apple, toujours leader du marché des écouteurs sans fil depuis 2016.



Historiquement, les événements Unpacked d'été de Samsung tombent en août. Cependant, les Jeux olympiques de Paris sont une formidable occasion de profiter d'une exposition médiatique de premier plan, pendant que la maire de Paris est censée se baigner dans la Seine fin juin...