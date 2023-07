Samsung dévoilera ses nouveaux Z Flip 5 et Z Fold 5 le 26 juillet

Avant le 26, Samsung offre un crédit de réservation de 50 € à ceux qui décident de précommander le Galaxy Z Fold 5 ou le Galaxy Z Flip 5, sans pour autant savoir ce qui les attend. Si vous souhaitez profiter de cette promotion, il vous suffit de vous rendre sur le site web de la société et d'indiquer votre nom et votre adresse électronique. Si vous changez d'avis par la suite, il s'agit heureusement d'une offre sans engagement.

Un nouveau conducteur culturel s'annonce. Accompagnez-nous dans notre voyage à la découverte d'une toute nouvelle galaxie, alors que nous présentons nos dernières technologies conçues pour ouvrir les possibilités et transformer les vies. Vous aurez envie de rejoindre l'autre côté.

Dans le cas du premier, tout porte à croire que le mécanisme de charnière revue permettra au Z Fold 5 de se fermer à plat, tandis que le changement le plus important pour le Z Flip 5 semble être un écran externe plus grand .

Lorsque Samsung a commencé à teaser son keynote "Unpacked" le mois dernier, elle a promis que l'événement présenterait sa dernière génération d'appareils pliables. En d'autres termes, il faut s'attendre à de nouvelles itérations du Galaxy Z Fold et du Galaxy Z Flip. Grâce aux incontournables fuites, nous avons une bonne idée de ce que Samsung a prévu cette année.

