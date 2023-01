Le Galaxy Z Fold 5 va changer de charnière

Samsung a globalement conservé le même design pour la charnière sur sa gamme Z Fold depuis le premier modèle sorti en 2019, ce qui se traduit par un pli prononcé de l'écran intérieur de tous ses flagships pliables. Mais il semble que Samsung pourrait finalement faire quelques avancées significatives sur la charnière avec le Galaxy Z Fold 5 en mettant en œuvre un style "goutte d'eau".

Une charnière "goutte-d'eau"

Il y a actuellement deux façons de faire un appareil à écran tactile pliable. L'écran et son verre incroyablement fin sont étroitement incurvés dans le design du géant coréen. En raison de la légère inclinaison du corps du téléphone et du pli assez profond qui en résulte dans l'écran intérieur, lorsque le téléphone est fermé, le cadre est légèrement séparé de l'autre moitié. Samsung a utilisé cette méthode sur ses deux modèles Fold et Flip.

En revanche, d'autres marques utilisent le design "goutte d'eau". Cette charnière utilisée par des sociétés comme Oppo, Motorola et d'autres, permet à l'écran de fléchir légèrement dans l'espace de la charnière, ce qui donne un rayon plus petit et, par conséquent, moins de plis. Le dernier Oppo Find N est d'ailleurs impressionnant sur ce point.



La bonne nouvelle, en attendant un iPhone Fold qui se fait toujours désirer, Samsung aurait prévu d'adopter ce design avec la sortie du Galaxy Z Fold 5, qui sera apparemment doté d'une charnière de style "goutte", d'après les informations de Ice Universe. Samsung ferait référence à cette structure comme à une charnière en "haltère" en interne. Ce ne serait pas la première fois que Samsung modifie son apparence. Le Galaxy Z Fold 4 avait déjà revu légèrement la charnière.

Samsung Electronics plans to apply the "droplet" hinge structure to the Galaxy Z Fold 5. Samsung internally calls it a "dumbbell" hinge. Waterdrop hinge + waterproof is finally here. — Ice universe (@UniverseIce) January 15, 2023



Il a été suggéré que la résistance à l'eau était un obstacle majeur à l'adoption de ce design par Samsung, mais il semble que ce problème ait été résolu, car le leaker affirme que le Galaxy Z Fold 5 conservera sa résistance à l'eau, même avec la nouvelle charnière.

Si Samsung a prévu un évènement le 1er février prochain, il sera consacré à la série Galaxy S23. Le Galaxy Z Fold 5 devrait être mis en vente aux alentours du mois d'août de cette année, probablement avec un keynote Unpacked un peu avant.