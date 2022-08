Samsung officialise les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4

Comme prévu, Samsung a dévoilé la quatrième génération de ses téléphones pliables, avec le nouveau Galaxy Z Flip 4 - mais les plus grandes améliorations du téléphone pourraient provenir de mises à niveau du logiciel, et non des spécifications, ainsi que le Galaxy Z Fold 4 qui se veut plus raffiner que jamais. Voyons ce que propose le constructeur coréen après avoir présenté les écouteurs Galaxy Buds Pro 2 et les montres Galaxy Watch 5.

Le Galaxy Z Flip 4

Le nouveau clapet pliable du Z Flip 4 vous permet maintenant de faire plus pendant qu'il est fermé. Vous pouvez prendre des selfies de meilleure qualité à partir de l'écran externe de 1,9 pouce, et commencer à enregistrer une vidéo en Quick Shot qui se poursuit lorsque vous ouvrez le téléphone en mode Flex à moitié plié. Vous pouvez également utiliser le Flip fermé comme une clé de voiture numérique, pour les appels sortants et les textos, pour les paiements et pour contrôler les scènes domestiques SmartThings. Vous pourriez ne pas avoir à compter sur l'écran principal 1080p de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz autant que vous le pensez.

Dimensions (ouvert) : 165,2 x 71,9 x 6,9 mm ;

Dimensions (fermé) : 84,9 x 71,9 x 15,9 mm ;

Poids : 187 g ;

Écran : OLED 6,7 pouces, FHD+, 425 ppp, 120 Hz adaptatif (1-120 Hz), protégé par de l’Ultra Thin Glass ;

Écran externe : OLED 1,9 pouce (260 x 512p) ;

Puce : Snapdragon 8+ Gen 1 ;

Son : 2 haut-parleurs stéréo AKG, compatible Dolby Atmos ;

Batterie : 3700 mAh ;

Charge : 25W en filaire, 15W en sans-fil ;

Mémoire : 8 Go LPDDR 5 ;

Stockage : 128/256/512 Go, pas de microSD ;

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ;

OS : One UI 4.1.1 et Android 12.



Il y a quelques améliorations matérielles, mais elles restent modestes. L'appareil photo principal est désormais doté d'un capteur 65 % plus lumineux que son équivalent dans le Galaxy Z Flip 3, tandis que la puce Snapdragon 8+ Gen 1 apporte la puissance de traitement supérieure. Samsung s'attaque également aux problèmes d'autonomie de la batterie avec un bloc d'alimentation plus grand de 3 700mAh (contre 3 300mAh) et une charge filaire plus rapide qui permet au Z Flip 4 d'atteindre 50 % en 30 minutes environ. Vous ne disposerez toujours pas de plus de 8 Go de RAM, mais une nouvelle option de stockage de 512 Go devrait séduire les consommateurs de médias.



Le design vous semblera très familier, mais il y a quelques modifications notables. Le plus important concerne la charnière qui se fait plus discrète. Ensuite, on trouve des bords plus droits et une vitre arrière contrastée. Le boîtier est fabriqué à partir de filets de pêche recyclés. Et oui, il y a de nouvelles couleurs - vous pouvez obtenir le Z Flip 4 en bleu et or rose ainsi que dans les couleurs plus familières Bora Purple et graphite. La personnalisation Bespoke Edition est toujours disponible si vous préférez mélanger les couleurs.



Comme pour le Galaxy Z Fold 4, le Z Flip 4 est disponible en précommande dès aujourd'hui et sera disponible en magasin le 26 août.

Les différents tarifs :

1109 € pour 128 Go de stockage ;

1169 € pour 256 Go ;

1289 € pour 512 Go.

Le Galaxy Z Fold 4

Alors que de nombreux autres fabricants de smartphones n'ont même pas encore essayé de vendre un appareil pliable, Apple en tête, Samsung en est déjà à sa quatrième génération. Et comme pour le Flip 4, le nouveau Galaxy Z Fold 4 n'est pas totalement nouveau, Samsung modifiant sa formule pour créer une phablette plus rapide, plus puissante et légèrement plus élégante pour tous vos besoins multitâches. Il y a également une barre des tâches nouvellement redessinée, des appareils photo remaniés, et peut-être le plus important, encore plus d'applications optimisées pour mieux profiter de l'écran flexible du téléphone.

Les caractéristiques clés :

Puce : Snapdragon 8+ Gen 1 ;

Appareil photo : capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif x3 de 10 mégapixels.

Batterie : 4400 mAh ;

RAM : 12 Go LPDDR 5 ;

Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To, sans port microSD ;

Son : deux haut-parleurs stéréo AKG, compatibles Dolby Atmos ;

Étanchéité : IPX8 ;

Capteur d’empreintes : latéral ;

Connectivité : Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 ;

SIM : double SIM + eSIM ;

OS : One UI 4.1.1 et Android 12.



En termes de matériel, les nouveaux composants du Z Fold 4 comprennent une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un appareil photo principal amélioré de 50 Mpx, un téléobjectif plus long avec un zoom optique 3x (contre 2x sur le modèle précédent) et un écran flexible plus lumineux de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La durabilité du Z Fold 4 a également été améliorée, Samsung utilisant son alliage d'aluminium Armor sur la charnière et le cadre du téléphone et passant au Gorilla Glass Victus+ sur ses panneaux avant et arrière. Et comme sur le modèle précédent, le Z Fold 4 est doté d'une résistance à l'eau IPX8 qui peut supporter une immersion jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes.



Pour 2022, les mises à niveau de l'écran principal flexible du Z fold 4 comprennent une meilleure luminosité, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120HZ et une caméra sous l'écran remaniée avec une disposition des sous-pixels moins perceptible. Samsung

Dans le même temps, même si le Z Fold 4 sera toujours un appareil un peu encombrant par rapport aux combinés plus traditionnels, Samsung dit avoir affiné ses dimensions avec des bords plus fins et une charnière légèrement plus petite. Et tout cela dans un corps qui est juste un peu plus large qu'avant, ce qui est censé rendre des choses comme la saisie sur l'écran de couverture extérieure un peu plus facile tout en améliorant l'utilisation d'une seule main.



Cela dit, le plus grand changement sur le Z Fold 4 est peut-être son logiciel. Non seulement Samsung affirme que le téléphone est le premier appareil à être livré avec Android 12L, mais la société a également redessiné la barre des tâches du Z Fold pour améliorer le multitâche. Désormais, au lieu d'être positionnée sur le côté, la barre des tâches s'étend sur le bas du téléphone, ce qui offre plus d'espace pour les applications, tandis que de nouveaux gestes de glissement vous aident à basculer rapidement entre les vues plein écran, fenêtrées et en écran partagé. Et pour ceux qui aiment dessiner ou prendre des notes manuscrites, le Z Fold 4 prend toujours en charge la saisie au stylet et dispose d'un nouvel étui permanent avec stockage S Pen intégré.



De plus, Samsung a poursuivi son partenariat avec Google et Microsoft afin d'élargir le nombre d'apps prenant en charge le Flex Mode, qui sont des fonctions spéciales disponibles lorsque le téléphone est à moitié ouvert. En outre, Chrome et Gmail prennent désormais en charge la fonctionnalité de glisser-déposer pour partager des éléments tels que des fichiers et des liens, tandis qu'Outlook a obtenu une interface utilisateur plus proche de celle d'une tablette pour mieux utiliser le grand écran principal du téléphone.



Enfin, parmi les autres améliorations, citons la mise à jour de l'UDC (under display camera), qui présente une nouvelle disposition des sous-pixels de type "scatter", ce qui devrait la rendre un peu moins visible. Il y a même un nouveau pavé tactile virtuel qui fonctionne avec les applications qui n'ont pas été entièrement optimisées pour l'écran du Z Fold 4 et qui est destiné à faciliter le zoom avant et arrière des médias ou le contrôle de la lecture pendant le visionnage de vidéos. Et si vous êtes le type de personne qui a toujours besoin de plus d'espace pour les applications et les médias, un modèle de 1 To est disponible exclusivement auprès de Samsung.



Le seul bémol reste son prix. Avec un tarif qui débute à 1 799 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Z Fold 4 reste cher et n'a pas bénéficié d'une baisse de prix par rapport au Z Fold 3 de l'année dernière. Le téléphone sera disponible en quatre couleurs : " Graygreen ", " Phantom Black ", beige et bordeaux, cette dernière étant exclusive à Samsung.com. Les précommandes commencent aujourd'hui avant la sortie officielle du téléphone le 26 août et comprendront une mise à niveau gratuite vers 16 Go de RAM, 100 $ de crédit de la boutique Samsung, un étui Standing Cover et une remise allant jusqu'à 1 000 $ pour les reprises admissibles.

Voici la grille tarifaire :

1799 euros pour le modèle 256 Go ;

1919 euros pour le modèle 512 Go ;

2159 euros pour la version 1 To.

Apple est prévenu, Samsung ne compte pas se laisser faire sur le marché des téléphones pliants. Reste qu'on attend toujours un iPhone Fold...