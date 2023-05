L'étonnant écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5 se dévoile en rendus

Le Galaxy Z Flip 5, contrairement à son cousin le Galaxy Z Fold, devrait apporter du sang neuf avec un changement important : un grand écran extérieur pour le moins étonnant. Par!s les rumeurs et les fuites, voici les premiers rendus du Galaxy Z Flip 5 qui permettent de se faire une idée de ce à quoi ressemblera vraiment le plus vendu des smartphones pliables.

Voici le futur Galaxy Z Flip 5

On peut ainsi remercier OnLeaks et MediaPeanut qui ont publié des rendus du Galaxy Z Flip 5 basés sur les fichiers CAO les plus à jour (certainement obtenus auprès des accessoiristes qui préparent leurs produits). Comme évoqué plus haut, c'est surtout l'écran externe qui attire l'attention.

Les rendus montrent un écran prenant la majorité de la surface extérieure du téléphone et s'étendant légèrement au niveau du module de l'appareil photo. La forme est assez inhabituelle, avec une sorte de vague qui pourrait être complexe à gérer côté logiciel :

Peu importe les conventions, il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux modèles précédents. L'écran, dont la taille est estimée à environ 3,4 pouces, est nettement plus grand que celui utilisé sur les Galaxy Z Flip 3 et Flip 4. Ces écrans, bien qu'utiles, limitaient considérablement les possibilités d'action de l'utilisateur sans ouvrir l'appareil. On ne sait pas encore si Samsung ouvrira les applications complètes à l'écran extérieur, mais ce serait une bonne idée. Finalement, ce genre de smartphone pourrait être bien plus utile ainsi, l'utilisateur n'ouvrant l'appareil que pour consulter une vidéo, jouer ou autre action nécessitant une surface d'affichage plus grande.

Pour ce qui est du reste du téléphone, il n'y a pas grand-chose de nouveau. La zone de l'écran intérieur est à peu près la même, et le gabarit de l'appareil n'a pratiquement pas changé non plus. Les dimensions dépliées sont de 165 x 71,8 x 6,7 mm, un peu plus fines que le Z Flip 4, mais identiques pour le reste.

Date de sortie du Galaxy Z Flip 5

Samsung devrait lancer le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 en juillet, un peu plus tôt que le calendrier habituel de la société. L'an passé, les "4" ont été présentés en août.



Rappelons enfin que Google doit sortir son Pixel Fold le 10 mai, et Apple rechigne toujours à lancer un iPhone Fold.