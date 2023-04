Le Google Pixel Fold se montre parfaitement en images marketing

Bref, encore un beau travail du leaker qui, on l'espère, pourra nous sortir le prochain iPhone 15 Pro avant l'heure. En attendant, rendez-vous le 10 mai pour la présentation officielle du Pixel Fold, puis en septembre pour les nouveaux iPhone 15 .

Bien que ces images en haute définition ne vous montreront rien qui n'ait déjà fait l'objet d'une fuite, comme la technique de charnière, la bosse de l'appareil photo ou l'écran intérieur, elles ont le mérite d'être dans une qualité inégalée jusqu'ici. On peut ainsi se rendre compte de l'appareil une fois fermé, ainsi que de l'écran externe. Plus tôt dans la journée, Blass a également divulgué un rendu de ce qui semble être un Pixel 7A corail, juste après avoir dévoilé le futur Razr pliable.

Evan Blass, alias @evleaks , a quelques amis bien placés. Toujours bien renseigné, il est souvent le premier à dévoiler le design définitif des téléphones à venir, Apple ne faisant pas exception. Via son compte Twitter privé, il a publié plusieurs photos du Google Pixel Fold en 4K :

Après les rumeurs, les fuites, les rendus ou encore les vidéos volées, voici les images marketing du Google Pixel Fold, autrement dit les clichés qui serviront de support pour la commercialisation. En 4K, les images du premier téléphone pliable du géant de la recherche Internet parlent d'elles-même. Encore une fois, c'est le leaker Evan Blass qui nous partage les toutes premières images d'un appareil encore non annoncé.

