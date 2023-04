Voici les boutons de volume qui étaient prévus sur l'iPhone 15 Pro

Alors que de récentes rumeurs font état d'une modification de dernière minute sur le futur iPhone 15 Pro, la question reste entière autour des boutons de volume de l'appareil. Nous avons entendu de nombreuses rumeurs selon lesquelles les iPhone 15 Pro devraient adopter un nouveau design pour le bouton de volume et la mise en sourdine, mais les dernières informations jettent le trouble sur ce changement. Apple aurait du mal a créer un bouton unique piloté par des moteurs hépatiques et le logiciel.

Qui aurait pu deviner que les boutons de volume seraient la plus grosse rumeur à suivre autour de l'iPhone 15 Pro ? Une nouvelle série de rendus partagée par MacRumors et réalisée par Unknownz21 nous fait miroiter ce qu'on aurait pu avoir cette année.

Pour rappel, l'iPhone 15 Pro devrait, selon les rumeurs, passer d'un double bouton mécanique de volume à une version unifiée à semi-conducteurs avec retour d'information haptique simulant le clic. Apple utilise le retour haptique pour simuler le clic du bouton Home de l'iPhone SE par exemple, mais aussi sur les trackpads des Mac.



Malgré de nombreuses rumeurs émanants de sources sérieuses et réputées, cette semaine, un analyste de la chaîne d'approvisionnement nommé Jeff Pu a annoncé la mauvaise nouvelle : Apple ne prévoit plus d'améliorer les boutons de volume sur l'iPhone 15 Pro. Le nouveau système n'était apparemment pas assez fiable pour que les clients l'aient en septembre. Un peu plus tard, Ming-Chi Kuo s'est fait l'écho de cette évolution.



Il semble à ce stade que le scénario le plus probable soit que les boutons de volume soient mécaniques et que la fonction de mise en sourdine reste inchangée. Le leaker Unknownz21, qui a activement partagé les détails de l'iPhone 15 cette année, a également donné son point de vue sur la nouvelle cette semaine.

So far I haven’t seen anything to suggest a different exterior design for the buttons - if this is true then I think it’ll likely be more of an internal change, rather than something visible.



Currently, EVT units use the existing design - although changes are always possible 🤔 https://t.co/eK71637HRJ