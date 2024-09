iPhone 16 : voici les capacités précises des batteries

Quand on regarde la présentation d'un nouveau smartphone sous Android, les fabricants communiquent directement la quantité de Go de RAM ou encore la capacité de la batterie qui est incluse dans le nouveau smartphone. Cependant, chez Apple, c'est silence radio sur ces deux caractéristiques à chaque annonce de nouveaux iPhone. Si on a appris récemment que les iPhone 16 ont tous 8 Go de RAM (avec une belle optimisation côté iOS), on apprend aujourd'hui à moins de 24 heures de la commercialisation des iPhone 16, les capacités des batteries. Une information importante qui n'avait pas été divulguée jusqu'à ce soir.

Tous les iPhone 16 bénéficient d'une batterie plus performante

Le modem 5G, l'écran OLED, la puce A18/A18 Pro... les iPhone 16 vont être très énergivores et pour encaisser ce besoin d'autonomie supplémentaire, Apple a ajouté des batteries plus performantes dans les nouveaux iPhone. Un récent rapport de Blog do iPhone au Brésil révèle les capacités des batteries dans les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.



On retrouve de meilleures batteries, mais pas encore au point d'apporter une réelle révolution sur l'autonomie globale que peut avoir l'utilisateur d'un iPhone dans la journée.

Avant de vous dévoiler les mAh de chaque batterie, il est intéressant de faire un petit rappel sur les promesses d'Apple en termes d'autonomie. Voici ce qu'Apple mentionne dans les caractéristiques de ses nouveaux iPhone 16 (comparé à ce qu'Apple annonçait pour les iPhone 15 l'année dernière) :

L'iPhone 16 bénéficie de 22 heures de lecture vidéo (+2 heures), 18 heures de streaming vidéo (+2 heures) et 80 heures d'audio en local (pareil que l'iPhone 15)

bénéficie de 22 heures de lecture vidéo (+2 heures), 18 heures de streaming vidéo (+2 heures) et 80 heures d'audio en local (pareil que l'iPhone 15) L'iPhone 16 Plus bénéficie de 27 heures de lecture vidéo (+1 heure), 24 heures de streaming vidéo (+2 heures) et 100 heures d'audio en local (pareil que l'iPhone 15 Plus)

bénéficie de 27 heures de lecture vidéo (+1 heure), 24 heures de streaming vidéo (+2 heures) et 100 heures d'audio en local (pareil que l'iPhone 15 Plus) L'iPhone 16 Pro bénéficie de 27 heures de lecture de vidéo (+4 heures), 22 heures de streaming vidéo (+2 heures) et 85 heures d'audio en local (+10 heures)

bénéficie de 27 heures de lecture de vidéo (+4 heures), 22 heures de streaming vidéo (+2 heures) et 85 heures d'audio en local (+10 heures) L'iPhone 16 Pro Max bénéficie de 33 heures de lecture vidéo (+4 heures), 29 heures de vidéo en streaming (+4 heures) et 105 heures d'audio en local (+10 heures)

Dans le détail, voici les capacités des batteries :

L'iPhone 16 possède une batterie de 3 561 mAh

L'iPhone 16 Plus possède une batterie de 4 674 mAh

L'iPhone 16 Pro possède une batterie de 3 582 mAh

L'iPhone 16 Pro Max possède une batterie de 4 685 mAh

C'est légèrement plus que les iPhone précédents, mais ça reste globalement plus faible par rapport aux smartphones concurrents. Par exemple, le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose d'une batterie de 5 000 mAh et le Google Pixel 9 Pro XL a une batterie de 5 060 mAh.