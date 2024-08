Les précommandes des iPhone 16 devraient avoir lieu un jeudi au lieu du vendredi

Chaque année, Apple propose les précommandes des nouveaux iPhone le vendredi à 14h00, c’est une tradition depuis très longtemps. Pour la gamme iPhone 16, l’organisation ne devrait pas être la même, une rumeur nous indique qu’Apple pourrait choisir un autre jour que le vendredi !

La précommande un jeudi plutôt qu’un vendredi

Apple prépare son grand événement annuel pour le lundi 9 septembre 2024 à 19h, où la nouvelle gamme d’iPhone 16 sera dévoilée ainsi que d’autres présentations comme l’Apple Watch Series X et les potentiels AirPods 4. Après cette présentation, Apple ouvre habituellement les précommandes pour les iPhone le vendredi qui suit, soit cette année le 13 septembre. Mais selon le blog allemand Macerkopf, cette tradition pourrait changer.



D’après ce rapport, les précommandes des iPhone 16 pourraient débuter dès le jeudi 12 septembre, soit un jour plus tôt que d’habitude. Le site n’a pas donné de détails sur la raison de ce changement, ni sur la source de cette information. Toutefois, on imagine que cette date aurait pu être communiquée par un revendeur au média allemand, il est courant que les revendeurs soient avertis à l’avance des dates de précommandes et de lancements afin de s’organiser et bloquer les congés payés de leurs employés pour que tout le monde soit présent durant cette période très active.

Si cette rumeur est vraie, cela pourrait aussi décaler la date de lancement des nouveaux iPhone. En général, les premiers acheteurs reçoivent leur iPhone une semaine pile après le début des précommandes, ce qui signifie que les iPhone 16 pourraient être disponibles dès le jeudi 19 septembre.



Pour l’instant, tout cela reste une rumeur, Apple communiquera les dates exactes au cours de l’Apple Event du 9 septembre. Pour rappel, les revendeurs peuvent commencer à enregistrer les précommandes en même temps que le lancement des précommandes sur l’Apple Store en ligne, ce qui signifie que cela devrait aussi commencer chez eux le jeudi 12 septembre.



Est-ce que cette rumeur est fiable ? Dans le passé, Macerkopf a divulgué des rumeurs qui se sont avérées, mais le média a eu aussi quelques ratés qui ont fait perdre confiance. En tout cas cette fois-ci, le média allemand se dit « certain » que la précommande des iPhone aura lieu un jeudi et non plus le traditionnel vendredi. En ce qui concerne l’heure d’ouverture de la précommande, ça devrait être maintenu pour 14h00 !