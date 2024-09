Précommande des iPhone 16 : la demande est décevante comparé à l’année dernière

Après un premier week-end de précommande pour les iPhone 16, il est l’heure du bilan. Apple ne communiquant aucun chiffre officiel, l’analyste Ming-Chi Kuo reste une source fiable pour avoir une tendance. Kuo vient d’indiquer que les précommandes des iPhone 16 sont plus faibles que l’année dernière sur les trois premiers jours !

Mauvaise performance pour les iPhone 16 Pro

Apple fait face à une réalité inattendue cette année avec les précommandes des nouveaux iPhone 16. Si l’entreprise est habituée à des précommandes marquées par une forte demande, la situation pour les modèles Pro de la nouvelle gamme s’avère plus complexe. Les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max peinent à convaincre et les chiffres des précommandes sont inférieurs aux attentes de l’entreprise, selon Kuo.



Le modèle phare d’Apple, l’iPhone 16 Pro Max, affiche une baisse de 16 % par rapport à l’année dernière. Ce chiffre est d’autant plus alarmant pour Apple que le Pro Max représente le modèle avec la marge de bénéfice la plus élevée. De son côté, l’iPhone 16 Pro subit un revers encore plus grave, avec une chute de 27 % des précommandes par rapport à l’année précédente. Ce double échec pour les modèles Pro inquiète, d’autant que ces smartphones sont habituellement les plus prisés

Des ventes en hausse pour les modèles standard

Si les modèles Pro déçoivent, les versions standard de l’iPhone 16 tirent leur épingle du jeu. L’iPhone 16 enregistre une progression de 10 % des ventes par rapport à l’année dernière et l’iPhone 16 Plus connaît une hausse impressionnante de 48 %. Pour une fois, ce sont donc les modèles moins onéreux qui semblent capter l’intérêt du public, en particulier la version plus grande.



Plusieurs observateurs pointent du doigt l’absence de fonctionnalités « majeures » pour expliquer cette contre-performance des modèles Pro. Le bouton Camera Control, une nouveauté particulièrement sympathique pour les amateurs de photos et vidéos, a certes séduit, mais étant également disponible sur les versions standard, les consommateurs semblent hésiter à dépenser plus pour un modèle Pro.

Critiques et manque d’innovation

Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent à l’encontre d’Apple. Beaucoup estiment que l’entreprise ne prend plus de risques en matière de design et d’innovations technologiques, restant dans une sorte de zone de confort. Ce manque de prises d’initiatives est perçu comme un frein à l’enthousiasme général pour ces nouveaux modèles, en particulier pour les utilisateurs en quête de nouveautés.



Une autre ombre au tableau concerne le marché européen. Contrairement aux États-Unis, les fonctionnalités basées sur l’IA d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles avec iOS 18.1 en Europe. Les consommateurs européens devront attendre une mise à jour iOS en 2025 pour accéder à ces nouvelles avancées. Ce décalage ne fait que renforcer la frustration des acheteurs potentiels, ce qui doit probablement affecter le volume des précommandes en Europe.



Les iPhone 16 seront disponibles à la vente dès le vendredi 20 septembre, les premières livraisons ainsi que les retraits en Apple Store pourront s’effectuer ce jour-là. Il reste à voir si ces ventes décevantes en précommande se confirmeront ou si le lancement officiel permettra de redresser la barre pour les modèles Pro.



