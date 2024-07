Google officialise le futur Pixel 9 Pro Fold en vidéo

Alors que nous attendons avec impatience le lancement de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Pro, une autre partie du public s'intéresse plutôt à ce que Google va proposer. Après Samsung qui a lancé ses Galaxy Z Flip et Fold 6, la firme de Mountain View dévoile une partie de son Pixel 9 Pro Fold, la seconde version de son téléphone pliable. Si le nom est incroyablement compliqué, celui qui sera lancé le 13 août prochain semble être intéressant à plus d'un titre.

Trois téléphones d'un coup

Google va donc présenter ses nouveautés dans trois semaines. Si les Pixel 9 et Pixel 9 Pro capteront l'attention des utilisateurs Android, le Pixel 9 Pro Fold sera vraisemblablement la star de la journée.

Depuis 2019, les smartphones pliables se suivent et se ressemblent, avec deux formats principaux. Le premier est dit "livre", qui s'ouvre en deux pour se transformer en une petite tablette. Le second est à clapet, permettant avec un mini téléphone en poche, dépliable au besoin.



Google avait lancé un Pixel Fold au format "livre" l'an passé, clairement inspiré par le Galaxy Fold. Pour la seconde version, il change de patronyme pour suivre le reste de la gamme. Résultat, un nom à rallonge difficile à retenir.



Bien que nous ne savons pas encore grand-chose sur le Pixel 9 Pro Fold à l'heure actuelle, Google dévoile quelques indices dans une vidéo teaser. Pour couper l'herbe sous le pied des auteurs de fuite, le concurrent d'Apple a pris l'habitude de réaliser des pré-présentations de ses produits à venir.



La vidéo met fortement l'accent sur Gemini, la technologie de chatbot qui sera certainement au cœur du téléphone, un mois environ avant le lancement de l'Apple Intelligence sur l'iPhone avec iOS 18. Ensuite, on se rend compte que le design général a été repris, avec cependant des bordures plus fines autour de l'écran principal, un nouveau bloc photo proéminent (et plutôt disgracieux) et, semble-t-il, un châssis affiné. Nous pourrons confirmer tout cela le 13 août prochain.



Présentation du Google Pixel 9 Pro Fold sur YouTube :

Le Pixel 9 Pro Fold paraît ainsi plus abouti que les autres modèles du marché, en attendant la réponse d'Apple. La société dirigée par Tim Cook ne daigne toujours pas se lancer sur ce marché, bien que de nombreux brevets aillent dans ce sens. Les rumeurs les plus récentes parlent d'un iPad pliable avant un iPhone Fold, et ce pas avant 2026.



Un iPhone pliable est-il indispensable selon vous ? Ou préférez-vous par exemple un iPhone ultra fin, capable de tenir plusieurs jours sans recharge ou encore un appareil incassable ? L'iPhone 16 ne devrait pas évoluer tant que ça...