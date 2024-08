Le Pixel 9 Pro de Google ressemble aussi à un iPhone 15 Pro

Comme tous les grands constructeurs, Google fait l'objet de rumeurs en permanence. Le Pixel 8 à peine sorti, tous les efforts se portent sur le Pixel 9, et plus particulièrement le Pixel 9 Pro. Le célèbre leaker OnLeaks a divulgué les premiers rendus du Google Pixel 9 Pro pour MySmartPrice.

Un clone de l'iPhone 15 Pro ?

Les images sont basées sur des informations qu'OnLeaks a glanées auprès de la chaîne d'approvisionnement. Si les fans de la marque seront ravis d'apprendre que le prochain modèle appartement un changement esthétique notable, les fans d'Apple y verront surtout un clone de l'iPhone 15 Pro. Un peu comme Samsung et sa gamme S24.

© MySmartPrice

Bien sûr, Google n'a pas tout piqué à Apple. La Dynamic Island est remplacée par un minuscule trou d'épingle. La bosse de l'appareil photo au dos est également complètement différente, occupant toute la largeur de l'appareil plutôt que le coin supérieur gauche. Mais à part ces deux éléments, on se croirait en présence du meilleur iPhone d'Apple.



Le plus frapant est sans doute la tranche du téléphone. Comme pour l'iPhone, il s'agit d'une bande métallique lisse, entrecoupée de morceaux d'antennes permettant au téléphone de se connecter au monde extérieur. La disposition des boutons est également similaire, sauf qu'il n'y pas l'équivalent du bouton d'action de l'iPhone 15 Pro.



Pour ce qui est de l'écran, il s'agit d'une dalle OLED de 6,5 pouces, un chiffre qui place le Pixel 9 Pro à venir entre l'iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et l'iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces. Écran éteint, pas sûr qu'il soit aisé de distinguer quel appareil est à Apple ou à Google.



Le prochain Pixel 9 Pro mesurera 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, ce qui passera à 12,0 mm en incluant la bosse de l'appareil photo.



Bien évidemment, la marge de manoeuvre n'est pas grande pour concevoir un téléphone haut de gamme moderne, mais certaines marques y parviennent mieux que d'autres, Nothing faisant une belle démonstration récemment.



Espérons que, contrairement à Samsung et son S24 Ultra, Google n'ait pas choisi d'enrober son Pixel 9 Pro de titane...