Google Pixel 9 : une date de sortie mi-août, juste avant l'iPhone 16

Pour la première fois, Google va dévoiler son nouveau smartphone en août plutôt qu'en octobre. Un écart de deux mois qui va permettre à la marque d'occuper l'espace médiatique avant et non plus après Apple. Ne reste plus qu'à voir si ce choix sera payant.

Made by Google : avant Apple pour une fois

Généralement prévu au mois d'octobre, le nouveaux Google Pixel version 2024 serait pour la première fois en avance. Via un petit teaser en chiffres romains, la marque nous fait comprendre que son évènement annuel Made by Google est avancé de deux mois, plus précisément le 13 août prochain.

Une conférence dans laquelle on retrouvera la gamme Google Pixel 9, la Pixel Watch, de l'intelligence artificielle et la nouvelle version d'Android (Android 15) attendue pour le mois de septembre en même temps qu'iOS 18 d'Apple. Notons au passage que c'est la première fois que le Google Pixel va sortir avant le nouvel iPhone, un choix sûrement stratégique de la part du big G.



Concernant le Google Pixel 9, il se diviserait en trois smartphones. Le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et enfin, le Pixel 9 Pro XL avec un écran de 6.2 pouces. Un Pixel 9 Pro qui ressemblerait étrangement à l'iPhone 15 Pro si l'on en croit les rumeurs. Espérons que la copie ne soit pas aussi grossière que celle de Samsung…