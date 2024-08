Les accessoires FineWoven en rupture avant l'iPhone 16

Alors qu'on attend tous la confirmation de la date de l'évènement de la rentrée 2024, nous savons qu'Apple y présentera notamment les nouveaux iPhone 16 et l'Apple Watch Series 10, aussi possiblement appelée Apple Watch X.



Pour accompagner ses nouveaux produits phares, la firme propose généralement des accessoires, des coques et des bracelets. Justement depuis quelques jours, les modèles FineWoven introduits l'an dernier, ceux qui remplacent les modèles en cuir, se font de plus en plus rares dans les Apple Stores du monde entier.

Pénurie de coques et bracelets FineWoven

Comme vous pouvez le constater en surfant sur Internet, de nombreux bracelets FineWoven pour Apple Watch et coques pour iPhone 15 sont indiqués comme "actuellement indisponibles" pour les achats en ligne. Mark Gurman de Bloomberg a confirmé que le stock de ces accessoires est "extrêmement bas" dans plusieurs Apple Stores selon ses sources.

Pour mémoire, voici comment Apple présente ses coques :

Fabriquée dans un micro-sergé résistant, elle offre un toucher velours doux. Le matériau en tissage fin a également été conçu dans le respect de l’environnement. Il se compose à 68 % de matières recyclées post-consommation et réduit considérablement les émissions de carbone par rapport au cuir. La coque se met rapidement en place et épouse les courbes de votre iPhone tout en préservant sa finesse.

Que cela signifie-t-il ? La fin des accessoires FineWoven ? De nouveaux produits aux dimensions revues ? Les deux sont possibles.



Apple met souvent à jour ses accessoires avec de nouvelles couleurs, environ tous les six mois. Avec l'arrivée imminente des appareils de nouvelle génération, il est probable qu'elle prépare une mise à jour de sa gamme d'accessoires, avec des versions adaptées aux nouveaux modèles, y compris de nouvelles options de couleurs. Apple est censé proposer des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max agrandis, passant respectivement de 6,1 à 6,3 pouces et de 6,7 à 6,9 pouces, idem avec l'Apple Watch X qui s'étirerait de 41 à 45 mm et de 45 à 49 mm.

Cependant, plus tôt cette année, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Apple aurait interrompu la production d'accessoires FineWoven en raison de nombreuses critiques concernant leur durabilité. Par exemple, Amazon a signalé les produits FineWoven comme ayant un taux de retour élevé. Nombreux sont ceux qui ont vu leur coque s'effriter au bout de quelques mois seulement, sans parler de la décoloration et des marques dues au MagSafe. Pourtant, le prix est resté le même, soit 69 € la coque.



Dernier indice, bien qu'Apple ait introduit de nouvelles couleurs pour ses accessoires en silicone en mars, la gamme FineWoven est restée inchangée depuis septembre et son introduction initiale.

Tout cela laisse à penser qu'il est très probable que ces accessoires disparaissent discrètement le mois prochain.

Que pensez-vous des accessoires micro-tissés FineWoven ? Bonne ou mauvaise idée d'Apple qui a voulu éliminer le cuir pour des raisons écologiques (sauf les produits Hermès de luxe) ?



Si vous en voulez (quand même), Amazon propose près de 25 % de réduction sur les coques FineWoven d'Apple.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.