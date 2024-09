Apple présente ses coques et bracelets pour le printemps 2024

En plus du nouveau MacBook Air M3, Apple présente ce lundi des nouveaux coloris pour la coque silicone MagSafe et les bracelets de l'Apple Watch. De quoi agrandir la gamme initiale et lui donner un peu plus de chaleur.

Des couleurs chatoyantes

Comme chaque année, pour célébrer l'arrivée du printemps, Apple dévoile de nouvelles couleurs sur plusieurs accessoires. Pour 2024, la coque en silicone avec MagSafe gagne quatre nouvelles variantes. Menthe douce, Rayon de soleil, Bleu clair et Rose. Des couleurs printanières et même estivales. Vendue au prix de 59 € sur l'Apple Store.

Il en va de même pour les bracelets de l'Apple Watch. Plusieurs modèles sont concernés, mais tous ne possèdent pas la gamme complète. On retrouve du Menthe douce, du Bleu océan, du rayon de soleil, ou encore de la framboise rouge. Prix de vente 49 €.

Sport : Menthe douce, Rayon de soleil et Bleu clair

: Menthe douce, Rayon de soleil et Bleu clair Boucle Sport : Menthe douce et bleu clair

: Menthe douce et bleu clair Boucle unique tressée : Rayon de soleil, framboise rouge et bleu clair

: Rayon de soleil, framboise rouge et bleu clair Boucle unique : Menthe douce, Bleu atlantique et Rose

Tous ces nouveaux produits sont disponibles dès maintenant. Pour un achat en ligne aujourd'hui, la livraison est fixée dans deux jours, mercredi 6 mars. Concernant le retrait en magasin, il faudra patienter jusqu'à jeudi. Ce sera également l'occasion d'aller voir ce que ça donne en vrai avant de passer à l'achat. Sinon, vous avez notre sélection de coques pas chères et bracelets pour Apple Watch.