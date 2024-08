Apple TV+ présente une partie de ses films et séries pour 2024

Après une année 2023 où Apple nous a réservé de belles surprises dans le catalogue d'Apple TV+, la firme de Cupertino a encore de belles choses à nous présenter pour 2024. Sur son compte X et sur sa chaine YouTube, Apple a présenté plusieurs de ses créations originales qui seront disponibles en exclusivité mondiale dans les prochains mois sur Apple TV+. On retrouve de nouveaux contenus, mais aussi de nouvelles saisons de séries qui ont été renouvelées. Et si on faisait un petit tour de ce qui a été annoncé ?

Une année riche en contenu

On le sait, la part de marché d'Apple TV+ est globalement faible face à ses trois concurrents majeurs : Netflix, Prime Vidéo et Disney+, cependant Apple n'a pas dit son dernier mot. Pour convaincre toujours plus d'abonnés de souscrire, le géant californien dépense beaucoup d'argent dans des créations originales aux budgets records et aux castings VIP.



Apple a partagé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux un avant-goût de ce qui sera disponible bientôt sur Apple TV+. Au programme, des films, des séries et des documentaires qui vont faire beaucoup parler d'eux !

Les nouveautés à venir sont nombreuses, voici quelques contenus qui débarqueront prochainement. Aucune date n'a été communiquée par Apple pour certains programmes, mais d'autres annonces vont bientôt suivre !

The New Look (14 février 2024)



Synopsis : À Paris, sous l’occupation nazie, tandis que le règne de Coco Chanel sur la mode touche à sa fin, Christian Dior est l’étoile montante qui fait revivre le monde avec son style révolutionnaire et iconique, influençant les générations d’hier et d’aujourd’hui.



Casting : Juliette Binoche, Maisie Williams, John Malkovich, Ben Mendelsohn...

The Dynasty: New England Patriots (16 février 2024)



Synopsis : The Dynasty: New England Patriots (documentaire) raconte l'ascension et le parcours des Patriots sur 20 ans, durant l'ère Brady-Belichick-Kraft. Adaptée du roman éponyme de Jeff Benedict, cette série documentaire s’appuie également sur des milliers d'heures de séquences vidéo et de fichiers audio inédits provenant des archives internes des Patriots. En plus d’interviews avec d’anciens et d’actuels joueurs, entraîneurs et dirigeants des Patriots, la série inclue également les témoignages de Robert Kraft, Bill Belichick, Tom Brady et des responsables de la ligue, mais aussi des grands rivaux de cette influente dynastie du sport.



Casting : Tim Brady et Bill Belichick

Constellation (21 février 2024)



Synopsis : Une astronaute retourne sur Terre après un désastre dans l'espace, pour découvrir que des éléments clés de sa vie semblent manquer. Cette aventure spatiale riche en action est une exploration des limites sombres de la psychologie humaine et de la quête désespérée d'une femme pour révéler la vérité.​



Casting : Noomi Rapace, Clare-Hope Ashitey, Jonathan Banks et James d'Arcy

Les aventures imaginaires de Dick Turpin (1 mars 2024)



Synopsis : Dans cette relecture irrévérencieuse, Dick Turpin est le plus célèbre, mais aussi le plus improbable des brigands. Il doit son succès avant tout à son charme, à son sens du spectacle et à ses beaux cheveux. Entouré de sa bande de voleurs, Dick affronte les hauts et les bas de la célébrité et tente d’échapper aux griffes d’un autre grand criminel.



Casting : Noel Fielding, Hugh Bonneville, Ellie White et Marc Wootton

Manhunt (15 mars 2024)



Synopsis : Les conséquences du premier assassinat d'un président américain, Abraham Lincoln et le combat de ses proches pour préserver et protéger les idéaux de ce dernier.



Casting : Tobias Menzies, Anthony Boyle, Lovie Simone et Matt Walsh

Palm Royale (20 mars 2024)



Synopsis : La série "Palm Royale" sur Apple TV+ est décrite comme une comédie glamour se déroulant dans les années 1960. Elle suit l'histoire de Maxine Simmons, interprétée par Kristen Wiig, une femme ambitieuse qui aspire à franchir la ligne entre les nantis et les démunis pour sécuriser sa place à la table la plus exclusive, à la mode et traître de la société de Palm Beach. La série est présentée comme une véritable histoire de personne outsider luttant pour s'intégrer dans la haute société de Palm Beach



Casting : Josh Lucas, Allison Janney, Kristen Wiig et Leslie Bibb

Sugar (aucune date)



Synopsis : dans cette série, vous suivrez les enquêtes d'un détective privé à Los Angeles (peu d'informations pour l'instant)



Casting : Colin Farrell, Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan et Dennis Boutsikaris

Welcome Home Franklin (16 février 2024)



Synopsis : L'histoire de Franklin, l'un des personnages les plus appréciés des Peanuts, raconte comment il aborde la question de se faire de nouveaux amis. La famille de Franklin est toujours en mouvement à cause du travail militaire de son père, et partout où il va, Franklin trouve du soutien dans un carnet rempli des conseils de son grand-père sur l'amitié. Mais lorsque Franklin essaie ses stratégies habituelles avec la bande des Peanuts, il a du mal à s'intégrer. Jusqu'à ce qu'il apprenne l'existence d'une course de Derby de boîtes à savon dans le quartier. Selon son grand-père, tout le monde aime les gagnants ! Il est certain que gagner la course lui permettra de se faire de nouveaux amis. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un partenaire, qu'il trouve en la personne de Charlie Brown. Franklin et Charlie Brown travaillent ensemble à la construction d'une voiture et deviennent ainsi de bons amis. Mais à l'approche de la course, la pression monte : leur voiture et leur nouvelle amitié parviendront-elles à franchir la ligne d'arrivée ?

Dark Matter (aucune date)



Synopsis : Jason Dessen est un physicien, professeur et père de famille qui, alors qu'il rentre chez lui dans les rues de Chicago, est enlevé dans une version alternative de son existence. L'émerveillement se transforme rapidement en cauchemar lorsqu'il tente de revenir à sa réalité au milieu du multivers de vies qu'il aurait pu vivre.



Casting : Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga et Jimmy Simpson

Presumed Innocent (aucune date)



Synopsis : Un brillant procureur se retrouve tout à coup accusé du meurtre d'une jeune et ambitieuse collègue avec laquelle il vient d'avoir une liaison passionnelle.



Casting : Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp et Elizabeth Marvel

Land of Women (aucune date)



Synopsis : Gala voit sa vie bouleversée lorsqu'elle découvre que son mari a impliqué sa famille dans des malversations financières. Elle doit alors fuir New-York avec sa mère et sa fille, jeune étudiante. Pour échapper aux dangereux criminels auxquels le mari de Gala doit rendre des comptes, les trois femmes se cachent dans un village viticole du Nord de l'Espagne, celui que la mère de Julia a fui 50 ans auparavant, en jurant de ne jamais y retourner. Les trois femmes veulent prendre un nouveau départ et espèrent rester anonymes. Mais des rumeurs commencent à courir dans la petite ville, dévoilant les secrets de famille et les vérités les plus enfouis.



Casting : Eva Longoria, Carmen Maura, Santiago Cabrera et Glorian Muñoz

Voilà ce que nous avons pour les nouveaux contenus qui ont été annoncés officiellement par Apple pour son service de streaming Apple TV+. Tous les contenus cités ci-dessus seront disponibles dans les prochains mois et pour certains assez rapidement. À noter qu'il s'agit de séries et films exclusifs à Apple TV+.



Parmi les séries renouvelées et qui sortiront au cours de 2024, Apple a mentionné les suites de :

Loot

The Reluctant Traveler With Eugene Levy

The Big Door Prize

Acapulco

Trying

D'autres séries sont en attente de renouvellement, Apple doit d'abord s'assurer qu'elles ont réussi à convaincre assez d'abonnés pour obtenir une suite.