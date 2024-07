Apple va arrêter les coques et bracelets FineWoven (màj : dernière chance)

Pour avancer dans ses engagements envers l’environnement, Apple a définitivement arrêté la production de coques et bracelets d’Apple Watch en cuir. Cette matière a été remplacée par un « matériau tissé » qui est censé être plus écologique et tout aussi durable que le cuir. Problème, les consommateurs ont réalisé une multitude de remontée sur internet pour dénoncer des problèmes de qualité.



: Dans une nouvelle mise à jour sur X, l'auteur de la fuite a suggéré que nous pourrions encore voir une série de produits FineWoven dans une saison de nouvelles couleurs avant qu'Apple ne fasse définitivement ses adieux à ce matériau.

La fin de la production des accessoires FineWoven ?

Selon une récente rumeur, Apple aurait suspendu la production de ses accessoires FineWoven, en réponse aux critiques concernant leur faible durabilité. Cette information a été révélée par le leaker Kosutami sur X. En septembre de l’année dernière, Apple avait introduit ces accessoires en remplacement de ceux en cuir. Le FineWoven, présenté comme un tissu luxueux et durable composé à 68 % de polyester recyclé post-consommation, avait initialement suscité des attentes élevées.



Cependant, les retours clients n’ont pas tardé à refléter une réalité moins reluisante : de nombreux utilisateurs ont signalé une usure prématurée des produits, avec des exemples de coques et bracelets montrant des trous malgré un soin attentif.

Les forums, les avis sur les sites de revendeurs et les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires négatifs, mettant en avant la médiocrité de la qualité perçue et la déception des consommateurs. Face à cette vague de retours défavorables, la décision d’Apple de mettre un terme à la production de ces accessoires semble être une réponse directe à ces préoccupations de qualité.



Par ailleurs, il semble qu’Apple envisage de se tourner vers d’autres alternatives non-cuir pour ses futurs accessoires. Cependant, selon les indications, le retour aux produits en cuir, qui ont toujours été appréciés de la part des consommateurs pour leur fiabilité, n’est pas envisagé.



Cette transition pourrait représenter une tentative d’Apple de réaligner sa stratégie produit avec les attentes de ses clients et de renforcer son engagement envers la durabilité, tout en prenant en compte les exigences des consommateurs de la marque.