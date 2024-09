Les coques FineWoven d'Apple sont vraiment merdiques

Les critiques pleuvent depuis la sortie des coques FineWoven d'Apple pour iPhone 15, censées remplacer les protection en cuir. Après avoir été solidement critiqués par les premiers clients, ainsi que la presse spécialisée comme votre blog préféré, les sondages parus sur X montrent qu'avec le temps, cela ne s'améliore pas, bien au contraire. Les accessoires vendus à prix d'or sont, au mieux de la camelote, au pire du "vol".

Les sondages ont été nombreux à la suite d'un tweet de Joanna Stern, chroniqueuse au Wall Street Journal, qui parlé de sa coque FineWoven pour iPhone 15 Pro Max en ces termes :

Alors que l'accessoire n'a rien d'impressionnant neuf, il est véritablement délabré après quelques mois d'utilisation. On a du mal à croire qu'ils sont conçus avec autant d'attention que les modèles en cuir qu'ils remplacent. Elle a même rédigé un article complet où elle rentre un peu plus dans le détail :

L'étui FineWoven de mon iPhone 15 Pro Max après cinq mois d'utilisation. Les bords s'écaillent, le tissu est rayé comme un vieux CD et il brunit comme une banane pourrie. J'attends que le CDC débarque chez moi pour déclarer qu'il s'agit d'un problème biomédical. Certains d'entre vous diront : "JOANNA ! Tu es vraiment dégueulasse !" D'autres, ceux qui ont acheté cette coque pour 59 dollars lors de sa sortie en septembre, diront probablement : "Oui, les mêmes problèmes se posent ici : "Oui, c'est la même chose". Apple a fait grand cas de l'étui FineWoven lorsqu'il a été annoncé en même temps que les modèles iPhone 15 à l'automne. Remplaçant les étuis en cuir de la société, Apple a déclaré que ce matériau FineWoven était "un nouveau textile élégant et durable" et qu'il était fabriqué à partir de 68 % de "contenu recyclé post-consommation". C'est admirable. Mais rien ne va plus avec l'étui FineWoven.

Si l'on s'en tient aux commentaires sur Amazon, on s'aperçoit très vite que Joanna n'est pas seule, loin de là. Certains parlent même du pire produit qu'Apple ait jamais fabriqué.



Pour le confirmer, John Gruber a lancé un sondage sur trois sites de médias sociaux différents. Dans chaque cas, la majorité des votants a coché la case "c'est merdique", que ce soit sur X, Threads et Mastodon.

If you own an Apple FineWoven iPhone case and have used it regularly for the last few months:https://t.co/4XQ7cu7nlB