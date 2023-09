Les nouvelles coques FineWoven d'Apple déçoivent beaucoup les clients

Attention, nous sommes sur le point de divulgâcher (spoiler) une information de premier ordre. Les nouveaux accessoires, coques et bracelets notamment, en tissus fins recyclés d'Apple sont nuls. Oui, les produits en FineWoven qui remplacent le cuir, ont dégoûté plus d'un client.

Vous le savez si vous nous suivez, Apple a cessé de vendre des accessoires en cuir, et la société affirme que sa gamme d'étuis et d'accessoires "FineWoven" est globalement plus respectueuse de l'environnement. Mais de l'avis des premiers clients, la firme est loin du compte.

Trop cher, pas assez qualitatif

Apple qualifie ce nouveau tissu de "microtwill luxueux et durable" et propose les étuis "FineWoven" pour iPhone à 59 dollars, les portefeuilles MagSafe à 69 euros, les étuis AirTag à 49 euros et les bracelets Apple Watch à 99 euros.



Pourtant, les clients qui commencent à recevoir les produits sont unanimes : le rapport qualité / prix est mauvais. Déjà que les étuis pour iPhone n'étaient pas bon marché chez Apple, mais là, pour le même tarif, le résultat est "indécent". Certains les comparent même aux pires coques que l'on trouve sur le net, vendues quelques euros.

Voici une liste non exhaustive des réactions sur X, Reddit et autre :

"Reçu et retourné"

"J'ai eu l'impression que c'était un étui bon marché, presque comme du carton"

"FineWoven ressemble à une véritable poubelle".

"Je viens de recevoir le mien par la poste. C'est en fait comme une taie d'oreiller en polyester prise en sandwich dans une coque en plastique. Je ne la déteste pas, mais 60 dollars, c'est un peu insultant."

"Le matériau est assez beau et agréable au toucher, bien qu'il ne ressemble en rien à du cuir ou à du daim et ne vaut certainement pas 60 dollars."

Finalement, cela rejoint ce que nous avions vu lors des tests de l'iPhone 15. Alison de The Verge avait qualifié les nouveaux étuis pour iPhone de "vraiment mauvais" et a décrit la ligne d'accessoires FineWoven d'Apple en général comme étant "catégoriquement terrible".

Lorsque j'ai sorti le portefeuille MagSafe de sa boîte, j'ai pu constater que les bords étaient déjà usés à certains endroits. Des peluches se sont immédiatement accrochées au tissu. Et puis, il y a le test de l'ongle.

[...]



...Lorsque vous grattez FineWoven, les résultats sont apparemment permanents. Lorsque nous avons inspecté les étuis pour la première fois après les avoir récupérés à l'Apple Park, le rédacteur en chef de Verge, Nilay Patel, en a pris un et l'a parcouru cinq fois avec ses ongles - il n'en fallait pas plus pour laisser une traînée d'éraflures indélébiles sur le tissu. Une semaine plus tard, les rayures sont toujours là, même si j'ai essayé de les "polir" en passant mon doigt dessus.

Si vous hésitiez à acheter une coque Apple ou un bracelet pour votre montre, réfléchissez à deux fois car le prix demandé parait bien exagéré. Apple, sous couvert d'environnement, a certainement améliorer ses marges sur les accessoires en passant du cuir à un tissu recyclé.



À la place, avec entre 10 et 20 euros, vous pouvez trouver une coque pour iPhone 15 de qualité grâce à notre sélection.