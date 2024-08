Tim Cook affirme beaucoup dépenser pour Apple Intelligence

Hier soir, Apple a dévoilé les résultats financiers de son dernier trimestre, l’occasion de voir une belle progression dans les revenus des segments iPad, Mac et des services. Comme à son habitude, après la publication des résultats financiers, Tim Cook prend le temps d’accorder des interviews et de partager aux journalistes des informations sur des projets en cours. Le PDG d’Apple s’est exprimé sur Apple Intelligence, et selon ses propos, les dépenses autour des fonctionnalités IA ont augmenté pour améliorer davantage Apple Intelligence pour son lancement !

Tim Cook assure qu’Apple croit en l’IA

Apple a fait une annonce très attendue lors de la WWDC 2024 en dévoilant Apple Intelligence, sa nouvelle initiative dans le domaine de l’intelligence artificielle. Consciente des attentes élevées des consommateurs, l’entreprise s’efforce de ne pas décevoir lors du lancement prévu cet automne aux États-Unis. Tim Cook a récemment accordé une interview à CNBC pour discuter des engagements de l’entreprise dans ce secteur.



Tim Cook a révélé que les investissements d’Apple dans le développement de l’IA ont considérablement augmenté ces derniers mois, il s’agit d’une volonté de Tim Cook, mais aussi du conseil d’administration d’Apple qui a validé toutes les dépenses supplémentaires. Depuis le début de l’année, la firme de Cupertino a adopté une position stratégique, il y a eu une grosse réaffectation des ressources financières et humaines pour soutenir le développement d’Apple Intelligence. De nombreuses équipes travaillent quotidiennement pour intégrer davantage l’IA dans l’écosystème, Tim Cook se dit convaincu que ces efforts auront un impact positif sur les ventes des produits Apple dans un avenir très proche.

Les derniers résultats financiers trimestriels d’Apple corroborent ces déclarations. Une analyse des dépenses montre une augmentation importante des fonds alloués à l’IA et à Apple Intelligence par rapport à l’année précédente.

Un impact positif sur les ventes, vraiment ?

La firme de Cupertino est consciente que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d’innovations basées sur l’IA. Tim Cook a exprimé sa confiance dans le potentiel de l’IA à stimuler les ventes de produits phares comme l’iPhone, l’iPad et les Mac. Les fonctionnalités IA intégrées dans Apple Intelligence nécessiteront l’utilisation des derniers appareils Apple, tels que les iPad et Mac équipés de puces M1 ou ultérieures, ainsi que l’iPhone 15 Pro. De plus, les nouveaux modèles d’iPhone 16, attendus cet automne, seront également compatibles avec Apple Intelligence. Tout cela va évidemment inciter une masse de consommateurs à renouveler leur iPhone, iPad et Mac !



Pour accélérer le développement d’Apple Intelligence, l’entreprise a redirigé de nombreux employés vers des projets d’IA, mobilisant les compétences et l’expérience de ses effectifs. Apple n’hésite pas non plus à recruter des experts en IA pour renforcer ses équipes. Tout avance bien à une vitesse satisfaisante, ce qui promet un lancement réussi d’Apple Intelligence et très rapidement de nouvelles fonctionnalités IA qui débarqueront.