Les forums d’entraide s’enflamment, les avis sur les réseaux sociaux sont très négatifs, Apple cumule les mécontentements avec ses coques FineWoven aux États-Unis et dans le reste du monde. L’insatisfaction est tellement impressionnante, qu’Amazon a ajouté une étiquette « attention, retour fréquent pour ce produit » sur la fiche de vente des coques FineWoven pour iPhone 15 aux US.

Apple pourrait bientôt arrêter la commercialisation à ce rythme

Les coques FineWoven d’Apple, destinées à l’iPhone 15, sont sous le feu des critiques aux États-Unis, Amazon a même ajouté une étiquette d’avertissement indiquant que ces produits sont “fréquemment retournés” par les clients. Cet avertissement, visible par tous les acheteurs potentiels avant l’achat, soulève des questions sur la qualité de ces coques. Avec cette étiquette, Amazon sous-entend une insatisfaction générale des consommateurs à l’égard des coques FineWoven. Cette pratique d’étiquetage n’est pas nouvelle sur la plateforme et est habituellement réservée aux produits affichant un taux de retour élevé en raison de déceptions ou de problèmes de qualité.

L’avertissement spécifique mentionne uniquement les coques FineWoven d’Apple pour iPhone 15, révélant le mécontentement des clients. Cependant, les coques MagSafe FineWoven ne sont pas sujettes à cet avertissement, ce qui indique que le problème pourrait être limité à une certaine gamme de coques FineWoven. Sur l’étiquette, Amazon conseille aux clients de bien vérifier les détails du produit et de lire les avis d’autres acheteurs avant de finaliser leur achat. Cette recommandation vise à éviter d’éventuelles déceptions et à assurer que les clients sont bien informés des performances et de la qualité des coques qu’ils envisagent d’acheter.

En contraste, certaines coques d’iPhone 15 proposées par des fabricants tiers sur Amazon sont accompagnées d’étiquettes positives, suggérant que ces produits sont généralement bien reçus et conservés par les consommateurs. Cela met en évidence une disparité de satisfaction entre les coques FineWoven d’Apple et ceux de ses concurrents dans la catégorie des coques pour iPhone 15.

Des avis partagés

Les avis des clients sur les coques FineWoven sont partagés, reflétant une gamme d’expériences allant de la satisfaction à la déception. Certains consommateurs apprécient le design et la fiabilité des coques, tandis que d’autres critiquent leur durabilité ou leur esthétique.



Les coques FineWoven ont été introduites par Apple comme une alternative écologique aux coques en cuir. Cette démarche s’inscrit dans l’effort continu de l’entreprise pour réduire son empreinte environnementale et promouvoir l’utilisation de matériaux plus durables.



Alors que les entreprises cherchent à innover et à adopter des pratiques plus écologiques, il reste essentiel d’équilibrer ces objectifs avec les attentes des consommateurs et la fiabilité des produits. Visiblement, Apple n’a pas réussi sur ce coup là !