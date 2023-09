Apple donne le discours aux Apple Store pour gérer les plaintes sur les coques FineWoven

Lors de l'évènement Wonderlust de la rentrée, Apple a mentionné l’arrêt définitif des accessoires en cuir, une décision indispensable pour les engagements envers l’environnement d’Apple. Les coques officielles en cuir pour la dernière génération d’iPhone ont été remplacées par des coques en microtwill luxueux. Le problème, c’est que cela n’apporterait pas la même qualité que le cuir, selon de nombreux clients !

Apple aide ses employés en leur communiquant le discours à avoir

Les coques FineWoven pour l’iPhone 15 d’Apple sont au centre d’une controverse parmi les consommateurs. Conçues comme un complément élégant pour la dernière génération d’iPhone , elles n’ont pas l’air de connaître le succès escompté.



Face à une montée des retours et des plaintes, Apple a jugé nécessaire de transmettre des instructions précises à ses vendeurs. Ces directives ont pour but d’aider les employés des Apple Store à aborder les interrogations des clients concernant le matériau FineWoven. Parmi les points discutés, on trouve des explications sur la longévité du matériau et sa composition.

Le fait qu’Apple ait ressenti le besoin de donner de telles instructions suggère une reconnaissance indirecte du mécontentement entourant ce produit. Pour beaucoup, c’est une manière pour la marque de la pomme d’admettre, sans le dire ouvertement, que la coque FineWoven n’est pas bien reçu.



La coque FineWoven est décrite par Apple comme un microtwill haut de gamme qui possède des ressemblances avec le daim. Ce choix esthétique a clairement été pensé pour offrir un toucher doux et luxueux, mais il vient avec son lot d’inconvénients. Avec le temps et l’usage quotidien, les coques FineWoven peuvent montrer des signes d’usure, notamment des égratignures. Cependant, Apple rassure en indiquant que ces égratignures pourraient s’estomper au fil du temps.

Un autre point soulevé est l’utilisation des accessoires MagSafe. Pour les utilisateurs qui adoptent cette technologie, il faut noter que les coques FineWoven équipées de MagSafe pourraient présenter des traces visibles à la suite d’une utilisation régulière.



Enfin, dans ses directives, Apple compare le FineWoven au cuir, tant en termes de comportement que d’aspect. Cette analogie vise sans doute à rappeler que, comme le cuir, FineWoven est un matériau qui évolue avec le temps et qui peut gagner en caractère suite à une utilisation régulière.

Reste à voir si ces clarifications apaiseront les inquiétudes des consommateurs ou si Apple envisagera des modifications pour ses futures coques.

La note d’Apple

Vous pouvez avoir des questions de la part des clients sur l'apparence du nouveau matériau FineWoven, sur la façon dont il s'use au fil du temps et sur la façon d'en prendre soin. Vous pouvez faire savoir aux clients que le matériau FineWoven est fabriqué à partir d'un microtwill luxueux, avec une texture douce mais durable ressemblant à du daim.



En ce qui concerne les problèmes de durabilité: les coques peuvent avoir un aspect différent et montrer de l'usure au fil du temps à mesure que les fibres sont comprimées avec une utilisation normale. Certaines rayures peuvent diminuer avec le temps.

Source