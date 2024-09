Apple s'allie à Google pour booster la recherche visuelle sur l'iPhone 16

Lors de sa keynote "Glowtime", Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité baptisée "Visual Intelligence" qui promet de révolutionner la recherche sur iPhone. Et surprise : le géant de Cupertino s'appuie sur des partenaires tiers comme Google pour alimenter ce moteur de recherche visuelle accessible depuis le bouton Camera Control.

Le bouton Camera Control, une porte d'entrée vers Google

Plus qu'un simple déclencheur pour l'appareil photo, le nouveau bouton Camera Control de l'iPhone 16 ouvre de nouvelles perspectives. Avec Visual Intelligence, il suffit de viser un objet, un lieu, un animal avec votre iPhone et d'appuyer sur ce bouton pour obtenir instantanément des informations.



Mais ce qui retient l'attention, c'est l'intégration transparente de services tiers, à commencer par la recherche Google. Craig Federighi, Senior Vice President de l'ingénierie logicielle d'Apple, a ainsi montré comment identifier un vélo avec Visual Intelligence et basculer en un clic vers des résultats Google Shopping pour l'acheter.



Une fonctionnalité qui soulève quelques interrogations. Comment l'iPhone saura-t-il s'il doit faire appel à un service Apple (comme Plans) ou à un partenaire tiers pour répondre à une requête visuelle ? Quelles seront les options de personnalisation pour l'utilisateur ? Autant de questions qui restent en suspens.



Il n'empêche, cette intégration de Google Search au cœur de l'expérience iPhone est un sacré coup de projecteur pour le géant de la recherche. Déjà partenaire privilégié d'Apple sur Safari, Google voit sa place paradoxalement renforcée sur iOS.

Quand l'IA s'invite dans l'écosystème Apple

Cette ouverture ne se limite pas à Google. Lors d'une démo, Apple a aussi mis en avant ChatGPT, l'agent conversationnel d'OpenAI accessible via Siri. En pointant la caméra de l'iPhone sur des notes de cours, on peut demander de l'aide à l'IA pour comprendre un concept ou résoudre un problème.



Avec Visual Intelligence, Apple semble donc se positionner comme une plateforme donnant accès à une multitude de services IA et de recherche tiers, sans avoir à lancer d'applications dédiées. Bien sûr, Apple assure que l'utilisateur gardera le contrôle sur l'utilisation de ces outils tiers. Mais le fait est que la firme tisse sa toile en coulisses, nouant des partenariats pour enrichir l'expérience sur iPhone. Tout en se protégeant en cas de résultats erronés de ChatGPT ou de recherches Google peu pertinentes.



Une stratégie maline qui pourrait redistribuer les cartes sur le marché de la recherche mobile. Et rapporter gros à Apple, qui touche déjà environ 20 milliards de dollars par an de Google pour être le moteur par défaut de Safari. Gageons que Visual Intelligence donnera un nouveau coup de boost à ce deal juteux.